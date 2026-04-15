Ingresa en prisión tras ser detenido en Bilbao por robar móviles y sacar dinero de cuentas de sus propietarios

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 21 años ha sido detenido en Bilbao y posteriormente ha ingresado en prisión, acusado de formar parte de un grupo que sustraía teléfonos móviles y, posteriormente, retiraba dinero de las cuentas bancarias de sus propietarios para transferirlo a cuentas extranjeras o billeteras de criptomonedas. Asimismo, se han abierto diligencias como investigadas a nueve personas más.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la investigación, denominada 'Ilunakoin', se inició en 2024, cuando se recogió la denuncia de una víctima a la que le sustrajeron el teléfono móvil y a la que, posteriormente, le realizaron transferencias fraudulentas de sus cuentas bancarias, en las que el destino final eran billeteras de criptomonedas.

El grupo de Delitos Telemáticos de la Ertzaintza en Bilbao asumió la investigación y, tras realizar diversas indagaciones, constató que parte del dinero sustraído había acabado en la billetera de criptomonedas de un varón con domicilio en la capital vizcaína. Además, se concluyó que esta persona estaba implicada en más casos con el mismo 'modus operandi'.

Hasta el momento, se ha podido identificar a 13 víctimas, que han sufrido un perjuicio económico total de, aproximadamente, 150.000 euros.

El sospechoso, de 21 años, fue detenido el pasado domingo. Se le atribuyen presuntos delitos de estafa, receptación, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y acceso ilegal a sistemas de información.

El arrestado fue puesto a disposición judicial este pasado martes y el juez decretó su ingreso en prisión de forma preventiva. Además, se han abierto diligencias como investigadas a nueve personas más, ocho varones de entre 24 y 56 años (de los cuales seis no residen en el territorio español) y una mujer de 26 años, cada uno de ellos con diferente grado de participación en el grupo, ha explicado la Consejería.

En el registro realizado en el domicilio del arrestado, se ocuparon diferentes dispositivos electrónicos, 4.000 euros en efectivo, una billetera fría de criptomonedas, un DNI y un permiso de conducción español falsificado con la fotografía del detenido, además de un vehículo de alta gama.

REFORZAR LA SEGURIDAD EN LOS MÓVILES

La Ertzaintza continúa con las investigaciones para determinar si pudiera haber más víctimas de este grupo. Además, insta a la ciudadanía a reforzar la seguridad de sus terminales móviles mediante el uso obligatorio de bloqueos de pantalla (PIN, patrón o biometría) y la activación de la doble autenticación en aplicaciones bancarias.

Según ha advertido, se ha comprobado que la ausencia de estas medidas "facilita el acceso inmediato a cuentas personales y la ejecución de transferencias fraudulentas en caso de pérdida o sustracción", riesgos que "se mitigarían totalmente con una configuración de seguridad adecuada".

Asimismo, ha subrayado que resulta "fundamental" que, ante cualquier robo, se proceda de inmediato al bloqueo de la tarjeta SIM a través de la operadora correspondiente para impedir que el dispositivo pueda ser utilizado para recibir códigos de verificación o realizar llamadas fraudulentas.