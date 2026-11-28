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BILBAO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao, en funciones de guardia, ha acordado este sábado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del varón de 47 años, presunto autor de la muerte de su expareja, de 34 años, quien recibió varias cuchilladas el pasado jueves en una vivienda de la capital vizcaína.

Según ha informado el TSJPV, el juzgado toma esta decisión en el marco de un procedimiento abierto por hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de homicidio y quebrantamiento de medida cautelar, sin perjuicio de que dicha calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción de la causa en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Bilbao, órgano competente para continuar con este procedimiento.

En el momento de los hechos, el varón tenía en vigor una prohibición de aproximación a menos de 300 metros de su expareja y de comunicación con ella por cualquier medio acordadas el 26 de diciembre de 2025 en el marco de unas diligencias abiertas en la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Bilbao por delitos de maltrato y amenazas.

La mujer fue ingresada tras haber sufrido una agresión con un cuchillo por parte de su expareja y falleció en la madrugada de este viernes en el Hospital de Cruces.

Sobre las 20.00 horas del jueves, la Ertzaintza tuvo conocimiento de un incidente de violencia doméstica en una vivienda de Bilbao. Agentes de la Policía Nacional atendieron en un primer momento este altercado, ya que una persona residente en el piso acudió a pedir ayuda a las dependencias de este cuerpo próximas al lugar de los hechos.

Los ertzainas encontraron a una mujer con heridas de arma blanca que, al parecer, había sido agredida por su expareja, quien también se encontraba en el piso. La víctima, tras recibir una primera atención médica, fue evacuada al centro hospitalario, donde murió.

Entre tanto, su presunto agresor fue detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa. Ambas personas tenían antecedentes por incidentes anteriores entre ellos por violencia de género y violencia doméstica.