Ingresa en prisión un varón y otro queda libre tras robar pagarés de 874.000 euros de una empresa de Amorebieta

BILBAO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 32 años ha ingresado en prisión y otro de 19 años ha quedado en libertad tras ser detenidos este pasado miércoles por el robo con fuerza perpetrado el pasado 6 de febrero en una empresa de Amorebieta-Etxano (Bizkaia), de donde sustrajeron talonarios y pagarés por un importe de 874.000 euros. Además, al primero se le investiga también por la sustracción de 100 kilos de latón en una empresa de Abanto Zierbena.

Asimismo, se han abierto diligencias en calidad de investigada contra una mujer, familiar de uno de los acusados, por su participación en los hechos, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

La Ertzaintza tuvo conocimiento de los hechos investigados el pasado 9 de febrero, mediante la denuncia formulada en la comisaría de Durango por un robo con fuerza perpetrado en una empresa sita en el parque empresarial Boroa, en Amorebieta-Etxano.

Durante el robo registrado en la tarde del pasado 6 de febrero fueron sustraídos talonarios, pagarés por un importe de 874.000 euros, además de dinero en efectivo y un teléfono móvil de la empresa.

La naturaleza de los efectos sustraídos, especialmente por tratarse de instrumentos mercantiles susceptibles de transmisión o negociación inmediata, incrementaba de forma notable la gravedad del prejuicio económico y el riesgo de circulación fraudulenta de lo sustraído, según ha indicado la Consejería de Sanidad.

Los agentes de investigación adscritos a comisaría de Durango obtuvieron unas imágenes del sistema de videovigilancia en la que observaron la presencia de un turismo, del que descendieron los dos varones presuntos autores del robo en la empresa.

Mientras uno de los autores manipulaba la puerta de acceso mediante una técnica compatible con la apertura especializada de bombín, el otro hombre realizaba labores de vigilancia. Una vez en el interior, ambos varones se dirigieron a las dependencias en donde se encontraban los efectos sustraídos, "evidenciando un conocimiento previo del lugar y planificación en la ejecución del robo", según Seguridad.

En la misma tarde del 6 de febrero, un recurso de la Unidad de Trafico de Bizkaia localizó un turismo averiado en el interior de los túneles de la N-644, a su paso por Santurtzi. Los agentes identificaron a la conductora del coche, una mujer de 55 años, familiar de uno de los acusados, quien abandonó el lugar sin hacerse cargo del vehículo, que fue retirado por una grúa y, posteriormente, con el inicio de la investigación fue precintado como instrumento del delito.

Los agentes encargados de la investigación recuperaron del interior del turismo talonarios coincidentes con los denunciados, si bien no se recuperaron la totalidad de los pagarés sustraídos.

Durante las actuaciones practicadas, los agentes encontraron documentación administrativa de la mujer, contra la que se abrieron diligencias en calidad de investigada por estar implicada en la comisión del hecho investigado.

Con el avance de las pesquisas, los ertzainas consiguieron identificar a los dos presuntos autores del robo. El pasado lunes, los agentes realizaron varios registros en distintos domicilios vinculados a los dos autores en los municipios de Sestao, Barakaldo y Santurtzi, no siendo hallados inicialmente.

En la mañana de este pasado miércoles se realizaron otras dos entradas y registros con autorización judicial en los domicilios de los investigados y en uno de ellos se localizó al varón de 19 años y se procedió a su detención.

Los dos arrestados cuentan con una trayectoria delictiva continuada centrada en delitos contra el patrimonio, con numerosos antecedentes e intervenciones por robos en empresas, sustracciones y tentativas.

La investigación permanece abierta y la Ertzaintza trabaja en la recuperación íntegra de los efectos sustraídos, constando a fecha actual la desaparición de pagarés por un importe aproximado de 97.000 euros.

Asimismo, la Ertzaintza ha abierto diligencias en calidad de investigado contra el varón de 32 años por la sustracción de 100 kilogramos de latón en una empresa sita en el polígono industrial de la localidad de Abanto Zierbena, perpetrada el pasado día 5 de febrero.

Los dos detenidos, con antecedentes policiales con la Ertzaintza, la Guardia Civil y el cuerpo Nacional de Policía, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en la tarde de ayer. Tras su paso por la sede judicial, el juez ordenó el ingreso en prisión del varón de 32 años y la libertad del otro acusado.