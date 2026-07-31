Ingresan en prisión tras causar heridas graves a un anciano para robarle una cadena en Bilbao

Archivo - Ingresa en prisión el detenido en Berriz (Bizkaia) por apuñalar a su pareja - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos individuos de 27 y 21 años han ingresado en prisión por orden del juez, tras ser detenidos por causar heridas graves a un anciano de 87 años en el transcurso de un atraco para robarle una cadena de oro en Bilbao que la víctima llevaba al cuello, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos investigados en el atestado de la Policía Municipal de Bilbao sucedieron el pasado 13 de julio, al mediodía, en una calle del barrio de Santutxu. Los dos autores abordaron a la víctima por la espalda y, mientras uno le agarró fuertemente, el otro le arrancó la cadena de oro del cuello.

A consecuencia de la violencia ejercida, el agredido cayó al suelo y se golpeó contra el mismo, mientras los dos autores huyeron corriendo del lugar. La persona herida, de 87 años de edad, fue trasladada al Hospital de Basurto con lesiones de gravedad.

Las investigaciones realizadas por el equipo instructor del atestado llevaron a la Policía Municipal a la identificación y detención de uno de los autores el día 22 de julio en Bilbao. El arrestado, de 27 años, tenía antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión preventiva.

Las investigaciones continuaron su curso y se identificó posteriormente al segundo de los autores, sobre el que el juzgado de instrucción ofició una orden para su localización.

Este pasado martes, agentes de la Ertzainetxea de Durango procedieron en Lemoa a la detención de la persona, un joven de 21 años, con antecedentes por delitos contra el patrimonio, arrestado o investigado en cinco ocasiones anteriores por la Ertzaintza. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Durango, decretándose también su ingreso en prisión.