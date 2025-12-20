Ingresan en prisión dos delincuentes habituales tras agredir a un hombre en Getxo (Bizkaia) para robarle

Archivo - Gobierno Vasco ha aprobado 67 terceros grados a presos de ETA desde que tiene la competencia y el 35% están suspendidos - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juez ha ordenado el ingreso en prisión de dos delincuentes habituales, de 32 y 35 años, tras ser detenidos acusados de ser los presuntos autores de un asalto violento a un viandante perpetrado a principios de noviembre en Getxo, a quien agredieron para robarle diversos enseres, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos tuvieron lugar hacia las cuatro y media de la madrugada del pasado 2 de noviembre, cuando la víctima se apeó del metro en la estación de Telletxe, en Algorta (Getxo). Nada más salir del convoy, fue abordado por dos individuos, uno de los cuales intentó arrebatarle mediante un tirón una cadena de oro, que portaba en el cuello. El hombre pudo evitar el robo de la citada alhaja, que resultó dañada, y abandonar las instalaciones del metro.

Unos minutos después, mientras caminaba por la calle, los dos mismos autores se le acercaron de nuevo y, tras agarrarle, le arrojaron al suelo por medio de un empujón. Una vez tirado, le sustrajeron un teléfono móvil, una cartera con dinero, diversa documentación y tarjetas bancarias, además de una chaqueta. Después de consumar el robo, ambos huyeron del lugar. La víctima sufrió diversas erosiones en la cara y en un brazo, de las que tuvo que ser asistido en un centro sanitario.

A raíz del conocimiento de lo sucedido, al ser presentada la correspondiente denuncia, se inició una investigación desde la Ertzain-etxea de Getxo. Como consecuencia de las indagaciones practicadas, se pudo determinar la identidad de los dos supuestos autores.

El pasado jueves fue localizado y detenido uno de ellos en Getxo, de 35 años, al parecer, el que intentó sustraerle la cadena de oro por tirón en la estación del metro. Este pasado viernes se procedió al arresto, también en la citada localidad, del segundo participante en el robo, de 32 años.

Los dos detenidos, que cuentan con antecedentes, principalmente por hechos contra la propiedad y robos a personas, han sido puesto a disposición judicial hoy y se ha decretado su ingreso en prisión.