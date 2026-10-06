Iniciadas las obras para tres nuevas rampas mecánicas de la calle Bizkaia, en Barakaldo

Imagen de las tres nuevas rampas mecánicas proyectadas en la calle Bizkaia de Barakaldo. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha iniciado las obras para la instalación de tres nuevas rampas mecánicas anunciadas en la calle Bizkaia de Rontegi, que supondrán una inversión de 1,8 millones de euros. El plazo estimado de ejecución de la obra es de 11 meses.

En un comunicado, el Consistorio ha señalado que es una actuación que permitirá mejorar de "manera notable" la accesibilidad y facilitar los desplazamientos diarios de los vecinos hacia la parte alta del barrio. Los trabajos han comenzado esta semana y cuentan con un presupuesto de 1.835.243,45 euros.

La actuación permitirá crear un itinerario accesible entre las calles Araba y Castilla-La Mancha y conectarlo con la rampa mecánica ya existente en la calle Nafarroa. Las nuevas instalaciones se ubicarán entre los portales 39 y 47 de la calle Bizkaia, en un tramo caracterizado por sus fuertes pendientes, que alcanzan hasta el 10,5%.

"Hoy damos un paso muy importante para mejorar la accesibilidad de Rontegi. Tal y como habíamos anunciado hace meses, esta es una actuación que responde a una demanda de las propias vecinas y vecinos del barrio, con quienes hemos trabajado para definir la mejor ubicación de las rampas", ha explicado la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo.

Según ha explicado, su objetivo es "seguir haciendo de Barakaldo una ciudad más cómoda y accesible", especialmente para las personas mayores, las personas con movilidad reducida y las familias que "cada día tienen que salvar estas pendientes para desplazarse por el barrio".

La alcaldesa ha destacado, además, que "la mejora de la accesibilidad es "una prioridad" y, por ello, siguen "trabajando para acercar los barrios y facilitar los desplazamientos cotidianos". "En Rontegi ya hemos puesto en marcha diferentes soluciones de movilidad y estas tres nuevas rampas permitirán completar un recorrido accesible hasta la zona alta del barrio", ha añadido.

RAMPAS

El proyecto contempla la instalación de tres rampas mecánicas consecutivas. La primera tendrá una longitud de 29,66 metros y una inclinación de 5,37 grados; la segunda contará con 7,66 metros de longitud y una inclinación de 5,44 grados; y la tercera alcanzará los 31,17 metros, con una inclinación de 4,10 grados.

Las rampas estarán dotadas de sistemas de videovigilancia y telemando que permitirán supervisar su funcionamiento en tiempo real y facilitar las labores de mantenimiento.

La intervención permitirá aprovechar las obras para modernizar también diferentes infraestructuras urbanas de la zona. Así, según ha explicado el Consistorio, se sustituirá la actual red de abastecimiento de agua y se renovará la red de saneamiento, creando dos redes diferenciadas. También se instalarán nuevas redes de alumbrado público, electricidad, gas y telecomunicaciones.

Una vez ejecutadas las nuevas infraestructuras, se procederá a la reurbanización del entorno, con la reposición de los pavimentos y del mobiliario urbano afectado por los trabajos. Las aceras contarán con una baldosa similar a la existente y en la zona de las rampas se instalará adoquín cerámico. También se colocará baldosa táctil para mejorar la accesibilidad, nuevos bordillos graníticos y un muro revestido con losas de granito abujardado.

Los bancos, papeleras, señalización y demás elementos de mobiliario urbano que hayan tenido que ser retirados durante las obras serán recolocados una vez finalizados los trabajos.

El Ayuntamiento ha señalado que el inicio de los trabajos conlleva cambios provisionales en la circulación de la zona. En concreto, durante la ejecución de la obra se suprimirán algunas plazas de aparcamiento, se producirán cortes puntuales de tráfico y se modificarán los sentidos de circulación en algunos tramos próximos a las calles Castilla-La Mancha y Nafarroa.

En ese sentido se han colocado carteles informativos en los portales de la zona para que los vecinos puedan planificar sus desplazamientos. El plazo estimado de ejecución de la obra es de 11 meses.

Por otra parte, el Ayuntamiento acaba de realizar una transferencia de crédito para que se inicien los trabajos de renovación de los sistemas de videovigilancia de los accesos mecánicos de la ciudad. En total, se invertirán 120.000 euros en esta actuación que se irá ejecutando de forma progresiva.

"Uno de nuestros principales problemas en el funcionamiento de las rampas mecánicas está en los actos vandálicos. Con esta actuación esperamos mejorar la seguridad en los accesos mecánicos y reducir las averías", ha concluido Del Campo.