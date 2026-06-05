La iniciativa 'Ongizatearen plaza' de la Diputación suscita el diálogo activo sobre el bienestar integral en Pasaia - DFG

SAN SEBASTIÁN 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Ongizatearen plaza' de la Diputación Foral de Gipuzkoa suscita el diálogo activo sobre el bienestar integral en Pasaia. Numerosos ciudadanos han participado entre este jueves y viernes en las actividades organizadas en el punto de encuentro de la plaza de la Lonja del municipio costero.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha mostrado su agradecimiento a todos los pasaitarras, personas expertas, agentes y entidades que se han unido a esta iniciativa de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que ha recalado en Pasaia tras su paso por Zarautz, Bergara, Eibar y Hernani.

"En un mundo cada vez más cambiante y acelerado, hemos visto y sentido la importancia de dialogar y de escucharnos sobre los problemas que afectan al equilibrio vital y al bienestar de las personas, para después poder responder en comunidad y a través de las políticas públicas a las realidades de siempre y las nuevas realidades que afectan al bienestar integral", ha afirmado.

En su palabras, "el bienestar integral, que toda persona esté bien y se sienta bien, es la principal prioridad que Gipuzkoa se ha marcado a sí misma y que tratamos de llevar al centro de la plaza. Seguiremos trabajando de forma compartida en esa dirección".

La longevidad, la igualdad, la alimentación sana, las pantallas, el bienestar de la juventud y las vivencias en torno al mar han sido algunos de los temas que se han tratado en 'Ongizatearen plaza' a través de dinámicas, coloquios, entrevistas e iniciativas participativas en grupo.

Este viernes se ha llevado a cabo un taller de desayuno centrado en la alimentación saludable, de la mano de Elikaenea, con productos locales y de temporada, y un debate con jóvenes sobre los diferentes factores que influyen en su bienestar. Por la tarde, junto a la asociación Altxa Burua, se ha abordado sobre el uso saludable de los móviles y, una cata de sidra y queso con la participación de Euskal Sagardoa y el coro Arando Txiki.