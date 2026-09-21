El inicio de la fase I de la Variante Oeste de Ermua se adelanta a principios de noviembre

Proyecto de la futura Variante Oeste de Ermua. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La construcción de la Fase I-Urtia de la Variante Oeste de Ermua comenzará a principios de noviembre, dos meses antes de lo previsto, según ha anunciado este lunes la Diputación de Bizkaia.

El Consejo de Administración de Interbiak aprobará este martes la adjudicación de las obras a la UTE compuesta por Intxausti y Bycam. Con este paso, la Diputación "acelera" la ejecución de esta "infraestructura clave" para la mejora de la movilidad en Ermua y su entorno, concebida para incrementar la seguridad vial, ordenar los desplazamientos y preparar la futura conexión entre las carreteras BI-3302 y BI-2301 a través del monte Mallumendi.

La actuación, que supone la primera fase de la futura Variante Oeste, cuenta con un presupuesto de adjudicación de 21.142.041 euros y un plazo estimado de ejecución de tres años. Se iniciará en la antigua N-634 y finalizará en la nueva rotonda de Urtia, en la BI-3302. Asimismo, dejará preparada la conexión con la futura segunda fase mediante la construcción de la rotonda de Izarra, situada en el entorno del edificio municipal del mismo nombre.

El nuevo itinerario incorporará tres rotondas principales, las de Izarra, Urtia y Zearreko, que contribuirán a distribuir los movimientos de tráfico de forma más segura y eficiente, han explicado desde la Diputación.

Además, se habilitará un acceso específico a la trama urbana que incluirá un itinerario peatonal conectado con las aceras existentes, "reforzando la accesibilidad y la seguridad de los desplazamientos a pie".

La nueva infraestructura dispondrá de una calzada con un carril por sentido y arcenes de un metro de anchura. El diseño adapta la velocidad a las características de cada tramo, estableciendo límites de 60 kilómetros por hora en la variante, 30 kilómetros por hora en las rotondas y 20 kilómetros por hora en el acceso urbano, con el objetivo de favorecer la fluidez circulatoria "sin renunciar a los máximos estándares de seguridad vial".

Desde la Diputación han recordado que esta primera fase contempla la construcción de tres estructuras de especial relevancia técnica. La principal será el viaducto de Urtia, una estructura de 100 metros de longitud y tipología mixta de acero y hormigón que permitirá salvar el valle de la regata del mismo nombre.

Asimismo, se construirá un nuevo puente sobre la regata Urtia o arroyo Zubitegi, que sustituirá al existente y contribuirá a mejorar las condiciones hidráulicas y ambientales del cauce.

La actuación se completa con el puente sobre la vaguada de Izarra, de 36 metros de longitud, una infraestructura que facilitará la futura conexión con la Fase II-Mallumendi.

Además de estas estructuras, el proyecto recoge la ejecución de muros de contención y distintas actuaciones de mejora ambiental en el arroyo Zubitegi mediante técnicas innovadoras de bioingeniería, orientadas a reforzar la protección de los ecosistemas de ribera y aumentar la capacidad hidráulica del cauce.

Los responsables forales han subrayado que la Variante Oeste de Ermua incorpora "un amplio conjunto de medidas preventivas y correctoras destinadas a minimizar el impacto ambiental de las obras y preservar los valores naturales del entorno".

Entre ellas destacan las actuaciones previstas para la protección de la flora, la fauna y la calidad de las aguas, especialmente en el área del arroyo Zubitegi, donde no se realizarán trabajos entre el 15 de marzo y el 31 de julio por tratarse de una zona de protección del visón europeo.

De forma paralela, se desarrollará un proyecto específico de restauración paisajística que incluirá la plantación de especies autóctonas, entre ellas robledales atlánticos y alisedas cantábricas, así como la revegetación natural de taludes y márgenes fluviales. El objetivo es favorecer la integración de la nueva infraestructura en el paisaje y reforzar el valor ecológico del entorno.

SEGUNDA FASE

Una vez finalizada la Fase I-Urtia, se pondrá en marcha la Fase II-Mallumendi. Esta segunda actuación permitirá completar la conexión entre las carreteras N-634/BI-3344 y BI-2301 y eliminar el tráfico de paso que actualmente atraviesa el casco urbano con destino al polígono industrial de Goitondo.

Por otro lado, la Diputación Foral de Bizkaia ha prorrogado por dos años el contrato de asistencia técnica e ingeniería de la segunda fase con el objetivo de que sea "parte activa en el desarrollo del proyecto", una acción que, ha precisado, "no interfiere en el cronograma de trabajo planteado" por el departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial.