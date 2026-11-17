Archivo - Jon Insausti, alcalde donostiarra. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha explicado que tras la ronda de contactos con agentes económicos de la ciudad, que viene manteniendo desde el último año, su intención es celebrar en el Ayuntamiento, una vez pasen las elecciones generales del 29 de noviembre, "una cumbre" con los mismos sobre economía a fin de alcanzar un "consenso" sobre la "competitividad de la ciudad y la calidad del empleo".

En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local de este martes, Insausti ha destacado que "los números macros de la ciudad son potentes, son buenos, pero vivimos momentos de incertidumbre". En este contexto, ha señalado que "la cesta de la compra se ha convertido en una cuestión muy importante", a ello se suma, por ejemplo, "la presión china que está afectando en el sector de la automoción", ha mencionado.

En todo caso, ha señalado que "las noticias que se ven en San Sebastián son buenas" y así ha señalado que, la pasada semana, se conoció que la farmacéutica estadounidense Eikonoklastes Therapeutics acaba de abrir su sede europea en la capital guipuzcoana, mientras "avanzan" los trabajos para ampliar e parque científico y tecnológico de Mriamon hacia Galarreta.

"Son buenas noticias, pero creo que de todas estas buenas noticias, donde se tienen que sentir, donde se tienen que notar también, es en los hogares, en las familias, en los bolsillos de las y los donostiarras", ha incidido.

Insausti ha explicado que en el último año ha visitado "muchísimas" empresas en la ciudad e iniciativas "muy punteras", de las que "nos podemos sentir orgullosos". "Se está generando una nueva identidad donostiarra en base a la ciencia del conocimiento", ha aplaudido, pero, no obstante, ha opinado que "también es momento de, de cierta manera de aunar todos esos esfuerzos y de canalizarlos".

Por ello, ha anunciado que, una vez pasadas las elecciones generales del 29 de noviembre, el Ayuntamiento va a organizar "una cumbre con los diferentes agentes económicos de la ciudad para poder llegar a un consenso o a un pacto sobre la competitividad de la ciudad, pero también sobre la calidad del empleo".

"Creo que es importante ser conscientes del momento de incertidumbre que vivimos, también de nuestras fortalezas y creo que a un Ayuntamiento también le toca canalizar todo lo que sucede en su ciudad", ha defendido.