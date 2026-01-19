Insausti apuesta por ser "agente activo de alianzas" y rechaza las polémicas del "politiqueo de fin de semana"

Archivo - El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti - AYUNTAMIENTO DONOSTIA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, aboga por ser "agente activo de alianzas", porque todo proyecto y reto de la capital guipuzcoana ha tenido "solución cuando distintas sensibilidades, ya sea políticas e ideológicas, pero también distintos actores institucionales, se han unido en pro de la ciudad" y ha rechazado las polémicas del "politiqueo de fin de semana al que ciertos dirigentes tienen acostumbrados".

En una entrevista a Onda Vasca recogida por Europa Press, Insausti, en vísperas de su primer Día de San Sebastián como alcalde, ha afirmado que afronta esta fiesta "con muchas ganas, mucha energía", pero también algo de "nerviosismo, de esos de los que te dice que algo bueno va a pasar". Además, ha confesado que va a "intentar compaginar tanto el trabajo como el disfrute", porque el Día de San Sebastián "es para los donostiarras".

Además, de esta edición de la Tamborrada ha destacado la conmemoración del centenario de la izada de la Plaza Constitución en la que actuará el tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro de la ciudad de este año, junto al Orfeón Donostiarra, "uno de esos momentos que va a pasar a la historia". A ello ha añadido que ésta va a ser la edición "más paritaria de toda la historia" de esta fiesta.

En cuanto al balnace de los primeros meses al frente del Consistorio donostiarra, Insausti ha señalado que su sensación es de que no ha perdido "ni un minuto" y así ha recordado que se ha reunido, entre otros, con el lehendakari, Imanol Pradales, con los consejeros vascos de Salud, Vivienda, Seguridad, Movilidad y Educación, ha firmado un acuerdo para que San Sebastián entre en la base de datos contra la multirreincidencia SIRAJ y se han "acelerado" los planes urbanísticos "para construir más vivienda".

"Hemos tenido que afrontar también la gestión de un desalojo en Martutene y dar salida a muchas personas sin hogar y, entre otras cosas, también hemos tenido que reparar el paseo de Ondarreta que se ha caído por el temporal", ha añadido. Por ello, ha incidido en que "ni un minuto perdido y a cada problema, a cada reto, a cada desafío, una solución concreta".

ALIANZAS

Respecto al papel de la oposición, ha señalado que se siente "bien" acogido por el resto de grupos políticos y quiere "tejer alianzas", porque ese es su "estilo y método de trabajo". "A mí me gusta ser humanista, pero también exigente", ha indicado.

Además, ha defendido que "en esta ciudad las cosas se consiguen cuando las y los donostiarras se unen" e "históricamente siempre ha sido así". "Cualquier reto, cualquier proyecto de Donostia ha tenido solución cuando distintas sensibilidades, ya sea políticas e ideológicas, pero también distintos actores institucionales, se han unido en pro de la ciudad", ha insistido. Es por ello que ha manifestado que su "premisa de trabajo" es que tiene que ser "un agente activo de alianzas".

Insausti ha subrayado que su Gobierno municipal "está engrasado" y hay "muy buena relación" entre los dos partidos que lo integran, PNV y PSE-EE. Además, ha indicado que "desde el primer día en la Alcaldía" ha querido "meter un ritmo nuevo, una nueva velocidad para este nuevo tiempo".

Preguntado por el ambiente preelectoral y las polémicas políticas, Insausti ha señalado que "algunos sí han entrado en precampaña, por ciertas declaraciones que uno puede escuchar el fin de semana", pero que él no pone "en un marco de gestión política", sino que califica como "el politiqueo de fin de semana al que ciertos dirigentes tal vez nos tienen acostumbrados".

Frente a ello, Insausti ha opinado que eso no lleva a ninguno de los objetivos que él se ha marcado, "más vivienda, mejorar la seguridad y fortalecer la economía de la ciudad", por lo que él prefiere "estar centrado en la ciudad y en los donostiarras".

VIVIENDA

Sobre el problema de la vivienda, Insausti ha reconocido que "no tiene una solución sencilla", lo que "no quiere decir que sea imposible" por lo que ya se han adoptado "ciertas medidas para ir dándole respuesta", con el objetivo de "construir 2.300 nuevas viviendas para el año 2027".

En todo caso, el alcalde donostiarra ha considerado que, además de construir, hay que "ser audaces" y apostar también, por ejemplo, por la segregación de viviendas.

Respecto a la declaración de San Sebastián como zona tensionada en vivienda, ha opinado "que tiene cosas positivas", como "el tope al precio de los alquileres", y cosas negativas", como que "hay mucha oferta de vivienda en alquiler que ha desaparecido". "Tampoco me gustaría quedarme en la parte negativa", ha señalado, porque la Ley de Vivienda "es joven" y para "ver los verdaderos resultados de una ley, un año no es suficiente".

"Creo que también tenemos que ser justos y dar tiempo al tiempo, y hace falta tiempo para ver si una ley funciona o no funciona", ha reflexionado.

Sobre la decisión de restringir la apertura de nuevos establecimientos hoteleros en la ciudad, Insausti ha indicado que responde a su objetivo de que "Donostia sea para los donostiarras" y "las viviendas sean para vivir".

"Tenemos que defender ese derecho a la vivienda, puesto que es una necesidad que las y los donostiarras me piden en la calle o cuando bajo en autobús al trabajo", ha incidido.

Sobre la pasante ferroviaria de Euskotren por el Centro de la ciudad, Insausti ha afirmado que entrará en funcionamiento "para el verano" y va a suponer una "transformación integral" para la ciudad, ya que va a "mejorar mucho en una comunicación interna".

Preguntado por el futuro de la ladera de San Bartolomé, ha reiterado que "no va a ser ni centro comercial, ni un parking de rotación" y sobre la ampliación del parque tecnológico de Miramon hacia Illunbe ha subrayado que San Sebastián "ofrece seguridad y garantía para todos aquellos que quieran invertir, generar desarrollo económico y empleo de calidad", al tiempo que ha defendido la necesidad de construir un nuevo pabellón multiusos.

SEGURIDAD

Con respecto a la seguridad en la ciudad, ha reconocido que es "un reto, un desafío que todas las ciudades vamos a afrontar" y que requiere de "una respuesta integral" de la mano del "resto de instituciones" y municipios del entorno.

Por otro lado, Insausti ha incidido en la "fortaleza económica" de la capital guipuzcoana, que "genera desarrollo económico y empleo de calidad" y de cara al presente ejercicio ha incidido en la necesidad de implantar la tasa turística, que va a "reinvertir" en la "calidad de vida de los donostiarras".