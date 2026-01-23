Insausti condena la agresión sexual y reivindica una ciudad "tolerante" en la que se pueda "vivir en libertad"

Concentración para denunciar una agresión sexual en San Sebastián - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha condenado la presunta última agresión sexual registrada este pasado jueves en la capital guipuzcoana y reivindica una ciudad "tolerante", pero en la que también se pueda "vivir en libertad".

Insausti ha encabezado la concentración que ha llevado a cabo este mediodía el Ayuntamiento donostiarra en Alderdi Eder para condenar esta presunta agresión, en la que han participado miembros de todos los grupos municipales -PNV, PSE, EH Bildu, PP y Elkarrekin Donostia-, así como representantes de la Diputación foral de Gipuzkoa, entre otros.

En declaraciones a los periodistas tras la concentración, el alcalde ha asegurado que "cuando ocurren sucesos tan lamentables y que generan tanta pena, toda la ciudad sufre, sufre el Ayuntamiento, sufren todos los donostiarras". "Hoy mostramos nuestro dolor, pero también nuestra solidaridad hacia la víctima y hacia todo su entorno", ha expresado.

En esa línea, se ha preguntado "qué más podemos seguir haciendo para que esto no ocurra". Así, ha considerado que "seguramente lo que tenemos que hacer es seguir trabajando la conciencia a favor de la igualdad y en contra de toda actitud machista que haya en la ciudad".

"Está claro que esto es uno de los temas que tenemos hoy en día en la ciudad y también en la sociedad actual. Tenemos que llamar las cosas por su nombre y también mirarlas de frente porque Donostia tiene que seguir siendo una ciudad tolerante y una ciudad donde se puede vivir en libertad", ha remarcado.

La Ertzaintza investiga una presunta agresión sexual a una mujer registrada en la noche de este pasado jueves en San Sebastián que, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press, habría tenido lugar en la capital guipuzcoana en la noche de este pasado jueves. La investigación por estos hechos está abierta y aún no hay ninguna persona detenida.

Todos los grupos municipales del Ayuntamiento donostiarra ha aprobado una declaración de condena en el que muestran su "más enérgico rechazo y condena así como su solidaridad con la víctima y su entorno, y pone a su disposición la información y los recursos municipales que requieran para acompañarla en su proceso de recuperación y reparación".

Desde el Consistorio se ha incidido en que "este tipo de agresiones son la expresión de la violencia machista y sexual que todavía existe en nuestra sociedad" y "lo sucedido pone en evidencia, una vez más, la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta con los agentes sociales y la ciudadanía en general en favor de la igualdad y la erradicación de toda forma de violencia sexual".

En este sentido, el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, se compromete a "seguir impulsando medidas para que las víctimas reciban una atención rápida, coordinada y eficaz y, al mismo tiempo, para que se refuercen las actuaciones preventivas y no se permita la impunidad de los agresores".