Insausti se muestra "satisfecho" con la decisión de sede conjunta para el Mundial y afirma que "Donostia no se vende"

SAN SEBASTIÁN, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Sebastián, Jon Insausti, se ha mostrado "satisfecho" con la decisión de una sede conjunta de las instituciones vascas para el Mundial 2030 y ha afirmado que "Donostia no se vende". "Aquí marcamos nuestras condiciones, no tienes que aceptar todo", ha manifestado.
En su visita al renovado Paseo de Ondarreta, preguntado por la decisión de Gobierno Vasco, diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, y Bilbao y San Sebastián de presentar una sede conjunta para el Mundial de Fútbol 2030, Insausti se ha mostrado convencido de que la capital guipuzcoana "tiene condiciones suficientes para negociar y la ciudad no se vende".
"Estoy satisfecho porque Donostia no se vende. Aquí marcamos nuestras condiciones, no tienes que aceptar todo. Donostia es nuestra casa y también nosotros decidimos a quién invitamos a nuestra casa", ha sostenido el regidor donostiarra.
A su juicio, "hay que adecuarse al día a día de una ciudad". De este modo, Insausti ha insistido en que Donostia "tiene una posición sobrada para negociar y para poner sus propias condiciones".
"No tenemos que aceptar todas las condiciones que nos ponen sobre la mesa. Podemos negociar sin ansiedad, sin nervios, bueno con cierto sosiego, pero tenemos que analizar si esto merece la pena o no", ha afirmado, al tiempo que ha considerado necesario "hacernos las preguntas incómodas que tocan. ¿Esto cuánto va a costar? ¿Qué se va a quedar? ¿Qué no? ¿Qué permanece y qué desaparece una vez que el Mundial pasa por aquí?".
"INTERÉS DE DONOSTIA"
El alcalde ha vuelto a insistir en que "Donostia es para los donostiarras" y ha apuntado que es la "premisa de trabajo" que ha mantenido con respecto al Mundial 2030. "La decisión que hoy se ha dado a conocer va en ese camino, en defender el interés de Donostia y de los donostiaras, el ser más eficiente, el ser ambicioso pero con calculadora, y también el de reducir las tensiones, minimizarlas", ha asegurado.
Así, ha defendido que, "ante todo, el Mundial 2030 en Donostia sea compatible con la vida cotidiana", algo que ha calificado como "un principio inquebrantable". Asimismo, ha resaltado la importancia de que este evento deportivo "sea compatible con nuestra identidad", al tiempo que ha citado eventos culturales que celebran durante esos meses, como por ejemplo el Jazzaldia, y que "hay que respetarlos, tienen que ser compatibles".
"La FIFA tiene que entender que aquí no va a haber cambios normativos, que no va a haber una exclusividad en ciertas materias y normas, y algo muy importante para nosotros, que se aclare también la financiación para que esto se celebre. Para mí aquí hay una premisa clara. ¿Quién está al servicio de quién? Donostia no está al servicio de la FIFA. En todo caso, la FIFA tiene que estar al servicio de Donostia", ha sostenido.
A su juicio, "cuando un evento así se proyecta y se plantea es para mejorar la ciudad y esa tiene que ser la base de todo trabajo con el Mundial". Insausti ha señalado que "hasta ahora muchas ciudades competían para traer eventos", pero ahora "estamos en otra fase y lo que hacemos es mirar si esos eventos van a mejorar o no nuestra vida diaria, van a mejorar nuestra ciudad".
"Esto no es crecer por crecer, no es crecer más. Vamos a crecer mejor, no es ser más conocidos. ¿Esto va a tener sentido aquí? Bueno, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Donostia ya es mundial, lo reconocemos por sus características, gastronomía, identidad propia, cultura, y eso nos da una ventaja muy importante", ha afirmado.
"CIUDAD PARA VIVIR"
De este modo, ha subrayado que San Sebastián "tiene que seguir siendo una ciudad para vivir, por supuesto, antes del Mundial y también después del Mundial, y con la mirada que siempre hemos tenido en esta ciudad". "Es una ciudad abierta al mundo, que recoge cosas, pero también que mantiene su esencia, de lo propio, mirar lejos, pensar en grande, pero hacer defensa también de lo suyo. Y luego veremos si el Mundial merece ser parte del futuro de esta ciudad", ha insistido.
Para el alcalde, la "visión de país" es importante porque, según ha dicho, "somos más eficientes de esta manera" ya que Bilbao y San Sebastián "comparten ciertos servicios". No obstante, ha matizado que es necesaria una "visión donostiarra". "Si la FIFA quiere venir a Donostia, que sea a la donostiarra, a nuestra manera, que sea adecuada a nuestro día a día y a nuestra realidad. Y así sí será un buen mundial", ha aseverado.
Jon Insausti ha considerado que de la negociación actual "tiene que salir el mejor mundial posible para Donostia, si es que sale, tener una ambición, pero una ambición también rigurosa".
Tras señalar que desde el Ayuntamiento les toca "guardar cierta confidencialidad en la negociación", ha asegurado que "llegará el momento en el que mostremos todos los datos y toda la información sobre la mesa, para que cada donostiarra también se haga su fotografía y vea lo adecuado o no, que es el Mundial de Donostia, y cuáles son las cosas que se nos piden".
Finalmente, ha recordado que a final de año, o a comienzos de 2027, la FIFA anunciará cuáles son las ciudades que "pasan, no pasan, o aquellas que van a ser designadas". "Por lo tanto, hay meses de trabajo, como decía, sin ansiedad, sin prisas, para negociar a la donostiarra ese Mundial 2030", ha concluido.