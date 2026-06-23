La Inspección de Trabajo detecta casi 1.500 posibles contrataciones fraudulentas en lo que va de año

VITORIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Trabajo de Euskadi ha detectado posibles irregularidades en 1.438 contratos laborales en lo que va de año, por las que ha remitido 760 comunicaciones a empresas con el objetivo de advertirlas sobre posibles situaciones de fraude en la contratación y promover su regularización voluntaria.

Estas actuaciones se enmarcan en el trabajo desarrollado a través de la 'Herramienta de Lucha contra el Fraude', un sistema de colaboración entre el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y la Inspección de Trabajo de Euskadi que permite identificar, de forma temprana, posibles incumplimientos de la normativa laboral, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Mediante este mecanismo, las empresas reciben una comunicación informativa cuando se detectan indicios de irregularidad en sus modalidades de contratación. A partir de la recepción de la notificación, disponen de un plazo de un mes para corregir la situación. En caso de no producirse la regularización dentro de ese periodo, se activa la correspondiente actuación inspectora.

Uno de los principales focos de actuación ha sido la contratación temporal reiterada. La Inspección ha identificado casos de utilización sistemática y continuada de distintas modalidades de contratación temporal -como contratos por obra o servicio, eventuales, de interinidad, prácticas, formación o relevo- con las mismas personas trabajadoras, alcanzando periodos de alta superiores a 18 meses durante los últimos cuatro años y una vinculación laboral superior al 65% en ese periodo.

En este ámbito, se han enviado comunicaciones a 435 empresas, afectando a 895 personas trabajadoras. Estas empresas representan aproximadamente el 0,5% del total de compañías con personal dado de alta en la Seguridad Social en Euskadi. Por territorios, 50 corresponden a Álava, 235 a Bizkaia y 150 a Gipuzkoa.

CONTRATOS TEMPORALES

Asimismo, la Inspección ha remitido comunicaciones a 132 empresas por posibles incumplimientos relacionados con contratos temporales que superan los límites legales o convencionales de duración. Entre las irregularidades detectadas figuran contratos por obra o servicio vigentes durante más de 36 o 48 meses, contratos eventuales por circunstancias de la producción con una duración superior a 12 meses, así como el encadenamiento de dos o más contratos temporales en los últimos 24 meses, superando los 18 meses de alta, tanto en contratación directa como a través de empresas de trabajo temporal.

Por territorios, 24 de estas empresas se localizan en Álava, 75 en Bizkaia y 33 en Gipuzkoa. Este tipo de incumplimiento afecta al 0,3% del total de empresas vascas con personas trabajadoras en alta.

En relación con los contratos fijos discontinuos, la Inspección de Trabajo de Euskadi ha enviado cartas a 193 empresas tras detectar posibles irregularidades en 343 contratos. En concreto, se han identificado situaciones en las que personas trabajadoras contratadas bajo esta modalidad permanecen de alta de forma continuada o prácticamente ininterrumpida, desarrollando una actividad que, en la práctica, responde a necesidades estructurales y permanentes de la empresa.

Las personas afectadas han permanecido en alta al menos diez meses y medio durante los últimos doce meses, lo que supone una vinculación laboral del 87,5% del tiempo, ya sea mediante contratación directa o a través de empresas de trabajo temporal. Esta circunstancia desvirtúa la naturaleza del contrato fijo discontinuo, concebido para actividades intermitentes y no permanentes.

Por territorios, 21 empresas corresponden a Álava, 102 a Bizkaia y 70 a Gipuzkoa, lo que representa el 0,9% del total de empresas vascas con personal en alta.

El consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha destacado el compromiso del Gobierno Vasco con la defensa de los derechos laborales, la estabilidad en el empleo y la lucha contra la precariedad. "Euskadi necesita un mercado laboral sólido, competitivo y basado en el empleo de calidad; no puede haber crecimiento económico sostenible sobre la precariedad o el uso fraudulento de la contratación", ha afirmado.

Por su parte, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, ha explicado que la actuación preventiva de la Inspección de Trabajo "está permitiendo detectar y corregir situaciones que pueden derivar en fraude laboral antes incluso de que sea necesaria una intervención sancionadora".

"Los datos evidencian que seguimos encontrando prácticas de temporalidad injustificada y usos inadecuados del contrato fijo discontinuo; y combatir estas situaciones es esencial para proteger los derechos de las personas trabajadoras y avanzar hacia relaciones laborales más estables y de mayor calidad", ha explicado.