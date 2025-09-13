Interbiak reanuda este lunes las obras en el viaducto de Trapagarán de la Supersur sin anular la salida de Ezkerraldea

BILBAO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia, a través de Interbiak, reanudará el lunes 15 de septiembre las obras de reparación de la junta de dilatación del viaducto de Trapagaran, conocido como Supersur. Los trabajos mantendrán operativa la salida hacia Ezkerraldea, pese a que en un inicio estaba contemplada su anulación, ha confirmado la entidad foral.

En un comunicado, ha detallado que Interbiak retomará el calendario de obra previsto que se extenderá en distintas fases hasta "finales de año" y que traerán "cierres puntuales por necesidades operativas".

Los trabajos de esta fase se centrarán en la calzada sentido Cantabria, de manera que el tráfico en dirección a Araba/Gipuzkoa seguirá por su calzada con dos carriles, ya que perderá el carril rápido.

Por su parte, los vehículos que se dirigen hacia Cantabria se desplazarán a la calzada destinada al tráfico de salida hacia Ezkerraldea, recuperando su trazado normal una vez superada la zona de obra, ha detallado.

El viaducto de Trapagaran es la estructura singular más relevante de la Supersur, con 795 metros de longitud y un tablero en cajón único de 35 metros de anchura, ha explicado la Diputación. En él se distribuyen tres calzadas independientes: una de tres carriles en sentido Gipuzkoa/Araba, y dos de dos carriles en sentido Cantabria/Ezkerraldea.

La rotura y el desgaste de la junta de dilatación del viaducto de Trapagaran obliga a la sustitución de la pieza en su totalidad, en una reparación "compleja". Una vez concluidos los trabajos en la zona central, la obra se trasladará a la calzada en sentido Ezkerraldea, donde el tráfico se derivará temporalmente a un carril en dirección Cantabria para reincorporarse después a su trazado habitual.

Finalmente, se ejecutarán los trabajos de restitución de la mediana en los puntos empleados para desvíos, así como la renovación de la señalización horizontal y vertical. Con estas actuaciones, la infraestructura recuperará su configuración definitiva, cuya finalización está prevista para diciembre de 2025.