Interceptados 10 gallos de pelea en Irun (Gipuzkoa) en una furgoneta que se dirigía de Cantabria a Francia

La Guardia Civil de Gipuzkoa intercepta en una furgoneta que se dirigía de Cantabria a Francia 10 gallos de pelea - GUARDIA CIVIL

SAN SEBASTIÁN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Gipuzkoa ha interceptado en Irún (Gipuzkoa), en una furgoneta que se dirigía de Cantabria a Francia, un total de 10 gallos de pelea sin documentación y sin anillar.

Según ha informado la Guardia Civil de Gipuzkoa el pasado domingo interceptó en el peaje de Irun (Gipuzkoa) de la autopista AP-8 10 gallos de pelea "sin documentación y sin anillar".

Las mismas fuentes han señalado que "viajaban en una furgoneta que se dirigía desde Cantabria hasta Bayona" en un vehículo con cinco varones, todos ellos "con diversos antecedentes por apuestas ilegales y maltrato animal".