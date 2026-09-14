Intervención Solidaria Barakaldo celebra su 10ª marcha solidaria en apoyo de la asociación de cardiopatías Bihotzez

Mapa con el recorrido de la marcha solidaria de ISB - ISB

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Intervención Solidaria Barakaldo (ISB) celebrará el próximo 25 de octubre su décima marcha solidaria, en la que prevé reunir a "cientos de personas de todas las edades" para recaudar fondos en favor de la Asociación de Cardiopatías Congénitas Bihotzez.

ISB está liderada por diferentes agentes de la policía local de Barakaldo, aunque también forman parte de ella un amplio colectivo de comercios, agrupaciones comerciales, así como otras organizaciones tanto de esta localidad como de otras de la Margen Izquierda, Zona Minera y otras comarcas vizcaínas.

Esta décima marcha solidaria, que Intervención Solidaria Barakaldo prepara en colaboración con el Centro Gallego de Bizkaia, se desarrollará bajo el lema 'De corazón a corazón' y todos sus donativos e inscripciones irán destinados íntegramente a la Asociación de Cardiopatías Congénitas Bihotzez, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con estas afecciones en Euskadi y Navarra.

La marcha partirá a las diez y media de la mañana del domingo 25 de octubre y discurrirá por "un recorrido fácil y accesible y apto para todos los públicos", de unos 8 kilómetros, con salida y llegada en el Centro Gallego de Barakaldo, han explicado sus responsables.

Para apuntarse a la campaña solidaria, que conlleva un donativo de 5 euros, es necesario inscribirse previamente en la nueva web de ISB (www.isbbarakaldo.org). Por cada inscripción y donativo (que se realiza mediante bizum a Bihotzez) se regala una bolsa rotulada de la propia ISB. El programa incluirá otros actos y eventos para todos los públicos el mismo día de la marcha solidaria.

Desde 2013, ISB ha impulsado once campañas solidarias, que han recabado cerca de 193.000 euros dirigidos en su integridad a diferentes estudios de investigación sobre cáncer infantil, cáncer de mama, ictus o alzheimer, así como otras actuaciones solidarias en favor de afectados por la guerra de Ucrania o la DANA en Valencia.