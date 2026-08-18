Intervenidas en Gipuzkoa 25 cajas con 50 camisetas y 328 pares de zapatillas de marcas falsificadas

Zapatillas falsificadas intervenidas por la Guardia Civil en San Sebastián. - GUARDIA CIVIL

SAN SEBASTIÁN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Patrulla fiscal de la Guardia Civil en San Sebastián ha intervenido 25 cajas con 50 camisetas y 328 pares de zapatillas de diferentes marcas falsificadas, según ha informado este Cuerpo policial.

La Guardia Civil de Gipuzkoa ha señalado que la Patrulla Fiscal de San Sebastián las localizó el pasado martes, 11 de agosto, en varias inspecciones de envíos procedentes de Galicia, Cataluña y Andalucía, y dirigidos a distintos destinatarios de Guipúzcoa 25 cajas que contenían 50 camisetas y 328 pares de zapatillas de marcas falsificadas.

En este contexto, ha recordado que en junio de 2024 el Tribunal Supremo (TS) emitió una sentencia que "puso fin a cualquier duda sobre la ilegalidad de comercializar productos falsificados, confirmando que la venta de imitaciones, incluso aquellas de baja calidad y aunque el consumidor sea consciente de su naturaleza falsa, constituye un delito contra la propiedad industrial".