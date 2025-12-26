Intervenidos en Bizkaia más de 800 productos de telefonía móvil y juguetes falsificados valorados en más de 35.000 euros

BILBAO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Guardias civiles de las Patrullas Fiscales y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia han llevado a cabo tres inspecciones fiscales en establecimientos comerciales de Bizkaia, que se han saldado con la intervención de más de 800 productos falsificados relacionados con accesorios de telefonía móvil y juguetes de marcas reconocidas, valorados en más de 35.000 euros, según ha informado el Ministerio del Interior.

La primera actuación tuvo lugar el 24 de noviembre en un establecimiento de reparación de telefonía móvil situado en la localidad de Getxo. Durante la inspección, los agentes observaron la exposición para la venta de numerosos accesorios de telefonía móvil con el logotipo de una conocida marca estadounidense, así como otros productos idénticos a los patentados por dicha marca sin portar el logotipo, además de muñecos coleccionables de diseños artísticos, todos ellos presuntamente falsificados.

Como resultado de esta inspección, se procedió a la aprehensión de cerca de 200 artículos, entre accesorios de telefonía móvil y muñecos. El propietario del establecimiento fue investigado como presunto de un delito contra la propiedad industrial.

El mismo día y en otro local de Getxo dedicado también a la reparación de telefonía móvil, se localizaron números accesorios de la misma marca norteamericana junto a artículos de otra marca de reconocido prestigio de Corea del Sur, también falsos. Se intervinieron más de 280 accesorios y al responsable del establecimiento se le ha atribuido un delito contra la propiedad industrial.

La tercera y última inspección se desarrolló el 5 de diciembre en un local de Muxika. En este caso, los guardias civiles detectaron la venta de juguetes y otro tipo de accesorios coleccionables, vinculados a franquicias comerciales de gran implantación entre el público infantil y juvenil. Se procedió a la intervención de más de 350 artículos y a la investigación de la titular del negocio por el mismo delito que los dos anteriores.

En el conjunto de las tres actuaciones, las patrullas fiscales y de fronteras de la Comandancia de Bizkaia han intervenido más de 800 productos falsificados, con un valor económico estimado superior a los 35.000 euros. Todos los efectos han quedado depositados a disposición de la Autoridad Judicial.

EVITAR EL FRAUDE

La Guardia Civil recuerda la importancia de comprar productos en establecimientos autorizados y de confianza y desconfiar de artículos de marcas reconocidas ofrecidos a precios anormalmente bajos.

Asimismo, recomienda exigir y conservar siempre factura o justificante de compra y denunciar cualquier sospecha de venta de productos falsificados a través de los canales oficiales.