Intervenidos más de 5.000 productos alimentarios irregulares en tres establecimientos de Bizkaia

Intervenidos más de 5.000 productos alimentarios irregulares establecimientos de Bizkaia - GUARDIA CIVIL

BILBAO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Bizkaia, a través de Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) de Bizkaia, ha intervenido más de 5.000 productos alimentarios irregulares durante tres inspecciones fiscales desarrolladas entre abril y mayo en tres establecimientos de alimentación de Bizkaia, dos situados en Bilbao y uno en Basauri.

Durante estas actuaciones, los agentes localizaron productos alimenticios que presentaban deficiencias en su etiquetado, e incumplían la normativa vigente en materia de información al consumidor y se han retirado de la comercialización 1,3 toneladas de mercancía .

Según ha informado la Guardia Civil, entre las irregularidades, destacaba la ausencia de "datos esenciales" como la denominación del producto, la relación de ingredientes, la presencia de posibles alérgenos, las condiciones de conservación o la identificación de responsable del envasado, "aspectos fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria".

La primera inspección se realizó a mediados de abril, cuando durante una actuación desarrollada en un establecimiento de alimentación en Bilbao, agentes de UDAIFF Bizkaia precintaron 2.274 unidades de productos, con una masa cercana a los 560 kilogramos, que pusieron a disposición de la autoridad competente.

En la segunda inspección, desarrollada en la localidad vizcaína Basauri a principios de mayo, los guardias civiles localizaron un total de 2.754 artículos, con una masa de más de 600 kilogramos, que presentaban irregularidades en su etiquetado.

En esta actuación, se detectaron dos tipologías diferenciadas de incumplimientos. Por un lado, productos alimenticios envasados directamente en el propio establecimiento y puestos a la venta "careciendo de la información obligatoria para el consumidor", como la identificación del producto, ingredientes u otros datos exigidos por la normativa vigente. Este lote alcanzó un peso aproximado más de 140 kilogramos.

Además, se localizaron 450 kilos de productos envasados de origen "que presentaban irregularidades en el etiquetado al no incorporar información obligatoria en lengua castellana". Toda la mercancía fue precintada, y se tramitaron las denuncias administrativas.

La tercera y última actuación, el pasado pasado 11 de mayo, se produjo durante una nueva inspección en otro establecimiento de alimentación en Bilbao, en el que fueron retirados de la venta y precintados más de 131 kilogramos de productos alimenticios que presentaban incumplimientos relacionados con la normativa de etiquetado.

En el conjunto de las actuaciones desarrolladas se han intervenido más de 5.000 productos alimenticios y se han precintado cerca de 1,3 toneladas de mercancía.

Según recuerda la Guardia Civil, la ausencia o deficiencia de información en el etiquetado puede suponer un riesgo para los consumidores, "especialmente para aquellas personas que padecen intolerancias o alergias alimentarias" e impide disponer de "información clara" sobre el origen, composición o conservación de los productos adquiridos.

RECOMENDACIONES

La Guardia Civil advierte de la importancia de adquirir productos alimentarios en establecimientos "que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente" y recomienda a los consumidores "prestar especial atención al etiquetado, verificando que incluyan información clara sobre su composición, origen y condiciones de conservación".

También aconseja desconfiar de aquellos productos que carezcan de identificación adecuada o cuya presentación pueda generar dudas sobre su procedencia.

Ante cualquier sospecha o irregularidad, se recomienda poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a través de los canales habituales, "contribuyendo así a la protección de la salud pública y al correcto funcionamiento del mercado".