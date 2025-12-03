Intervienen en el aeropuerto de Loiu 114 móviles sin declarar para su venta en Guinea valorados en más de 9.000 euros

Móviles sin declarar requisados en el aeropuerto de Loiu - GUARDIA CIVIL

BILBAO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria han intervenido en la Aduana del aeropuerto de Loiu un total de 114 teléfonos móviles sin declarar destinados a su venta en Guinea y valorados en más de 9.000 euros.

Según ha informado la Comandancia de Bizkaia, la actuación fue realizada a principios de octubre por agentes de la unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana que realizaron un control fiscal de equipajes de un vuelo con destino París con conexión a terceros países, en concreto durante un control de equipajes de un vuelo con destino final a Conakry (Guinea), vía París.

Durante la inspección a través de la máquina de rayos X de tres maletas facturadas con destino final Conakry, los guardias civiles visualizaron en la pantalla un contenido "inusual", multitud de pequeñas cajas o recipientes en el interior del equipaje facturado.

Tras la apertura de las maletas, en presencia del pasajero, se localizaron un total de 114 terminales móviles en sus cajas originales y perfectamente precintados, valorados en 9.300 euros.

Solicitada la declaración de aduanas, declaró que no poseía dicha documentación y que los teléfonos estaban destinados a la venta en una tienda de su propiedad en Guinea.

Por todo ello, los agentes procedieron a la aprehensión de la mercancía y formularon la denuncia correspondiente por infracción administrativa de contrabando, quedando los efectos depositados en dependencias aduaneras a disposición de las autoridades.