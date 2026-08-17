Investigado por conducir de forma temeraria y cuadruplicar la tasa de alcohol permitida

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VITORIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 52 años está siendo investigado por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz por conducir de manera temeraria cuando cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida para circular.
Los hechos se produjeron poco antes de las seis y media de la tarde de este pasado domingo en la calle Gorbea de la capital alavesa, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
El hombre, de 52 años, conducía de manera temeraria y bajo la influencia de bebidas alcohólicas. En la prueba a la que fue sometido dio un resultado de 1.07-1.07 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que cuadruplica la tasa de alcohol permitido para circular.
Otro hombre de 54 años está siendo investigado por causas similares, al ser interceptado --también este pasado domingo-- cuando circulaba por la calle Zumabide con una tasa de 1.03-1.07 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.