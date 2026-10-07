Investigan una agresión sexista a una menor ocurrida la madrugada del pasado sábado en Zumaia (Gipuzkoa)

Archivo - Ertzainas - MIKEL ARRAZOLA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza está investigando una presunta agresión sexista a una menor ocurrida en la madrugada del pasado sábado. El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana ha mostrado su "total rechazo" a esta agresión sexista y ha mostrado su "apoyo y solidaridad" a la agredida, su familia y su entorno.

En ese sentido, el Consistorio zumaiarra ha expresado su "más absoluta repulsa" contra este sucesos y pondrá a disposición de la joven agredida "todos los medios que estén a su alcance y que le sean necesarios".

Una vez más, desde el Ayuntamiento han querido dejar claro que no toleran ningún tipo de agresión a las mujeres. "La violencia sexista tiene agresores y agredidos individuales, por supuesto, pero no son una casualidad, no son casos aislados; son fruto de un sistema que trata a las mujeres con violencia, es violencia machista estructural", han sostenido.

A su juicio, "es responsabilidad de las instituciones garantizar los derechos humanos de la ciudadanía". Por ello, el Ayuntamiento de Zumaia se ha reafirmado en su "compromiso político prioritario en la lucha contra todas las expresiones de violencia machista". Asimismo, ha reclamado la implicación de todos los ciudadanos ya que "la actitud activa de cada uno de nosotros puede ser determinante para evitar un ataque".

Por ello, se ha sumado a la convocatoria realizada por el Movimiento Feminista para denunciar la agresión y hace un llamamiento a toda la ciudadanía a participar en la manifestación que partirá este viernes, a las 18.00 horas, de la plaza Eusebio Gurrutxaga del municipio costero.