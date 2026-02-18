Investigan un posible caso de tráfico ilegal de personas en San Sebastián

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza y la Guardia municipal de Donostia/San Sebastián han puesto en marcha una investigación en relación a un presunto delito de tráfico ilegal de personas, tras ser interceptada durante la madrugada de este pasado martes por agentes municipales una furgoneta que trató de darse a la fuga, en la que viajaban varias personas de procedencia asiática.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la intervención comenzó sobre las tres menos veinte de la madrugada de ayer cuando agentes de la Guardia Municipal de Donostia/San Sebastián detectaron una furgoneta con placas de matrícula francesa circulando en dirección contraria por el barrio de Amara. Al darle el alto, el vehículo se dio a la fuga y, tras circular por varias calles de la ciudad, los agentes lo interceptaron en la GI-20, a la altura del barrio de Aiete.

En el mismo viajaban varias personas de procedencia asiática, algunas de las cuales salieron huyendo, pero fueron localizadas, posteriormente, por patrullas de la Ertzain-etxea de Donostia cuando trataban de abandonar la ciudad.

Dado que todas ellas se encontraban indocumentadas y que las primeras indagaciones realizadas apuntaban a que se podría estar ante un presunto caso de tráfico ilegal de personas, se procedió a su traslado a dependencias de la Ertzaintza para poner en marcha una investigación.

Una de las familias que viajaban con algún menor fue trasladada por el Servicio Municipal de Urgencia Social (SMUS) a un centro de acogida de la ciudad.

Según las primeras averiguaciones, estas personas habrían realizado diversos pagos para ser trasladadas a España desde diferentes países, debiendo cumplir diversos requisitos como no portar su documentación entre sus pertenencias o llevar un teléfono móvil que no se hubiera utilizado con anterioridad y sin contactos guardados en su agenda.

"La colaboración entre Guardia Municipal y Ertzaintza ha sido clave a la hora de llevar a cabo esta operación, muestra de la importancia del trabajo compartido entre ambos cuerpos policiales. En estos momentos la investigación sigue abierta", ha indicado la Consejería de Seguridad.