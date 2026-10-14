El IPC sube en Euskadi un 0,1% en septiembre y su tasa anual se sitúa en el 5%

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BILBAO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha incrementado en Euskadi un 0,1% el pasado mes de septiembre en relación a agosto y un 5% en comparación con el mismo mes de 2025. En los nueve primeros meses del año, los precios han crecido un 3,9%.

Según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, Vestido y Calzado es el sector con mayor aumento mensual de los precios, un 9,7%, mientras que el Transporte registra las mayores subidas tanto en la variación interanual, del 10,1%, como en la que va de año, del 9,4%.

(Habrá ampliación)