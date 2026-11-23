IrunGoSkateFest busca recuperar y dar visibilidad a la cultura del skateboarding en Irun y la comarca del Bidasoa - AYUNTAMIENTO IRUN

SAN SEBASTIÁN, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Irun, a través de GazteARTEan, ha presentado IrunGoSkateFest, una iniciativa cultural que busca recuperar y dar visibilidad a la cultura del skateboarding en Irun y la comarca del Bidasoa. Fotografía, música, arte, creatividad y convivencia se unen en una propuesta que pone en valor una cultura que durante décadas ha formado parte de la identidad urbana de la comarca guipuzcoana.

El proyecto está impulsado por Asier Fagoaga y Aritz Irazoki, dos representantes de la escena local, junto al servicio de Juventud, y propone acercar a la ciudadanía una disciplina que "va más allá de la práctica deportiva".

La iniciativa tiene como eje central una exposición que podrá visitarse en el CBA, Centro de Cultura y Creatividad, desde el próximo jueves al 9 de enero. La muestra estará acompañada de un amplio programa de actividades. La programación arrancará con tres jornadas inaugurales los próximos jueves, viernes y sábado e incluirá charlas, encuentros, música y talleres.

Además, durante el periodo expositivo se organizarán visitas guiadas, actividades dirigidas a la infancia y adolescencia en los haurtxokos y gaztelekus, una charla dedicada a la historia de Sancheski y la proyección del documental 'El legado de Ismael'.

La exposición IrunGoSkateFest, comisariada por Garikoitz Murua, de GKo Gallery, propone un recorrido por la historia del skateboarding en la comarca del Bidasoa. La muestra presta especial atención a las empresas que surgieron en este territorio y contribuyeron al desarrollo de esta disciplina.

Entre ellas destaca Sancheski, nacida en Irun y pionera en el sector, responsable de fabricar el primer monopatín patentado en España. Posteriormente, en 2001, surgió Jart Skateboards, que con el tiempo dio lugar a HLC Distribution, una de las principales empresas del sector a nivel nacional.

La exposición también reunirá fotografías de Asier Fagoaga y Pablo Ribera y contará igualmente con un espacio dedicado a SNT4EVER, una asociación sin ánimo de lucro con sede en Barcelona que trabaja en la relación entre el skateboarding, el urbanismo y la comunidad.

El recorrido se completará con una rampa de patinaje, y diferentes obstáculos. También habrá materiales audiovisuales, un espacio dedicado a los fanzines y herramientas para el montaje de monopatines.

En el videowall se proyectarán grabaciones realizadas por Pablo Ribera, skater y creador audiovisual vinculado a DAB PRODUCTIONS. Los vídeos recogen viajes, experiencias y vivencias relacionadas con el mundo del skate.

La muestra incorporará también una zona de creación denominada "haur txokoa", dirigida a los más pequeños. En este espacio podrán personalizar tablas de skate mediante dibujos, fotografías y otros elementos gráficos.

TRES JORNADAS INAUGURALES

Los próximos jueves, viernes y sábado el CBA acogerá tres jornadas inaugurales con charlas, encuentros y actividades abiertas al público. En ellas participarán profesionales y representantes de diferentes ámbitos del skateboarding.

Entre las personas participantes se encuentran Pablo Ribera, vinculado a HLC Distribution; representantes de Ramputene DIY, espacio autogestionado de Martutene; Alain Kortabitarte e Ian Campbell, que abordarán la vertiente profesional y olímpica del skate; y Julen Arizmendi, fundador de Daibai Skateboarding e impulsor del skate inclusivo.

También participarán representantes de No Name Skate Girls, colectivo que trabaja para dar visibilidad a las mujeres dentro de esta disciplina, y Marcos Lozano, vinculado a SNT4EVER. Esta última iniciativa está centrada en la conservación y recuperación de espacios urbanos destinados al skateboarding.

La histórica empresa irundarra Sancheski tendrá un protagonismo especial dentro de IrunGoSkateFest por su papel pionero en el desarrollo del monopatín. En este contexto, el 19 de diciembre se ha organizado una charla en el CBA dedicada a la historia del monopatín en Europa.

La programación de IrunGoSkateFest se extenderá durante las próximas semanas con propuestas dirigidas a diferentes públicos y prestará especial atención a la infancia y adolescencia. En los haurtxokos se ofrecerán clases de iniciación al skate, mientras que los gaztelekus acogerán talleres creativos. Estas últimas actividades tendrán lugar el 4 de diciembre en Martindozenea y los días 8 y 9 de enero en Artia.

La programación incluirá también la proyección del documental 'El legado de Ismael', prevista para el 11 de diciembre dentro del ciclo Doku Irun. La obra narra la historia de un padre y un hijo que, a través del skateboarding, consiguen crear una comunidad de patinadores.