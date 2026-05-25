"It don't worry me" llegará el sábado a la Sala BBK para "cuestionar los límites de la corrección política en el arte"

Una escena de "It don't worry me", - SALA BBK

BILBAO 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala BBK de Bilbao acogerá este próximo sábado, 30 de mayo, la obra "It don't worry me", una de las propuestas "más provocadoras e inclasificables de la escena contemporánea reciente", según la crítica especializada.

La pieza, definida como "un juego teatral" por sus creadores, recibió el Premio de la Crítica de Catalunya Nuevas Tendencias en su estreno en 2021.

Ideada por la compañía catalana Atresbandes y el dúo afincado en Inglaterra que integran el francés Bertrand Lesca y el griego Nasi Voutsas, "It don't worry me" reflexiona "sobre los límites de la corrección política" en el teatro y, en general, en el arte, así como sobre "el papel social de los artistas".

El espectáculo, en inglés con traducción simultánea a castellano, podrá verse a las 19.30 horas. Las entradas están disponibles tanto en la taquilla como en la web de la Sala BBK a 18 euros, precio final.

PREGUNTAS

Según afirma BBK, "a medio camino entre el metateatro y la performance", "It don't worry me" parte de un debate que cuestiona si el arte "debe rendir cuentas o existir en total libertad", si hay "barreras" que la creación artística "no debe superar" o si puede una obra "resultar ofensiva y seguir teniendo valor artístico".

"¿Existe una frontera entre libertad artística y responsabilidad social?", pregunta. El montaje convierte esas preguntas en "el motor de la función"

"It don't worry me", que se podría traducir coloquialmente como 'me la sopla', utiliza el humor y la ironía para, "precisamente, desmontar certezas y posiciones cómodas" a través de "una puesta en escena mínima y cambiante, con dos actores que, en tiempo real, van comentando la propia obra que están representando".

El objetivo es, según sus creadores, "obligar al público a cuestionar constantemente qué está viendo y desde dónde lo está interpretando". El resultado es "una obra en la que conviven reflexión y humor absurdo, provocación y juego, teoría y gags".