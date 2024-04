Itxaso pide cogobernanza frente a soberanía y alerta de los que van "llevar por el sumidero" el voto de izquierdas

Cree que el PNV "no termina de entender el mundo en el que estamos, ni la manera en la que hay que gobernar para que las cosas salgan bien"



SAN SEBASTIÁN, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSE por Gipuzkoa para las elecciones del próximo 21 de abril, Denis Itxaso, ha defendido la cogobernanza frente a la soberanía porque "las grandes crisis no se pueden resolver simple y llanamente con el derecho a decidir". Además, ha alertado frente a los que van "llevar por el sumidero" el voto de progresista, por lo que ha reivindicado a los socialistas como "la izquierda útil".

Itxaso ha participado este miércoles en un mitin en Errenteria (Gipuzkoa), junto a la también candidata por Gipuzkoa Susana Corcuera y el portavoz socialista en el municipio, Isaac Palencia, donde se ha referido al debate de este pasado miércoles y ha defendido que el "único candidato que propuso cosas concretas, que lanzó programas y proyectos" fue Eneko Andueza, mientras "todo lo demás fueron frases vacías y lugares comunes".

En su intervención, ha criticado que "la coalición 'Restar', porque realmente no son capaces de sumar un solo voto, lo único que saben hacer es dividir, fragmentar", intenta "llevar por el sumidero las voluntades los votos de tantos ciudadanos progresistas que esperanzados quieren que las políticas de progreso lleguen a los gobiernos".

También ha criticado a EH Bildu, a quienes ha recordado que "muchos de los problemas que afrontamos como sociedad sean las migraciones a gran escala, el cambio climático, la transición energética, las crisis inflacionistas como producto de guerras, o las pandemias, no son retos que se puedan resolver simple y llanamente con el derecho a decidir o con la soberanía".

"A estas alturas ya tenemos suficiente experiencia para saber que solo desde la cogobernanza, solo desde la cooperación entre gobiernos, desde la asunción de la responsabilidad de cada cual, pero de una buena gestión de las competencias de cada cual, se puede salir de los problemas y de los atolladeros", ha sostenido Itxaso.

De este modo, ha incidido en que "las claves de hoy no pasan por la independencia, no pasan por la autodeterminación", sino que pasan por las "interdependencias" porque "ni siquiera un gobierno como el español, el alemán, o el francés poseen toda la soberanía que quisieran para tomar las decisiones". "Afortunadamente la sociedad europea hemos decidido que queremos mancomunar las políticas", ha añadido.

"Estos independentismos y estos nacionalismos, que cada vez que llegamos a las elecciones nos vuelven a la matraca y hablan de soberanismo, no terminan de entender que, además de las soberanías compartidas, la clave está en la cogobernanza", ha insistido el candidato socialista, haciendo referencia a ejemplos como las vacunas en pandemia, o los fondos europeos.

En ese sentido, ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho a las comunidades autónomas "copartícipes" de la gestión de esos fondos europeos, y ha hecho "un despliegue que ha resultado muy beneficioso para Euskadi en muchas industrias, muchas empresas".

"LLOROS DEL PNV"

Itxaso ha afirmado que, ante este "logro colectivo", el PNV "se ha pasado durante los últimos años llorando, desincentivando a las empresas para que concurrieran a los fondos europeos y diciendo que no llegaban, que no llegaban a las pequeñas y medianas empresas de manera cicatrizadora, porque lo único que les molestaba era que ellos no fueran quienes repartieran esos fondos".

En su opinión, eso demuestra que los jeltzales "no terminan de entender el mundo en el que estamos, ni la manera en la que hay que gobernar para que las cosas salgan bien". De este modo, ha afirmado que el PSE considera que las competencias "son un instrumento, no son un fin en sí mismo" y tiene "a las personas en el centro de todas las necesidades".

"El nacionalismo acude a la exigencia de nuevas materias y al reproche al Estado simple y llanamente para correr una cortina, una tupida cortina de humo sobre las deficiencias y las carencias de la gestión de las competencias que ya tiene atribuidas", ha censurado, al tiempo que ha apuntado que la sanidad es un "clamoroso ejemplo de gestión mediocre".

"FRAGMENTAR Y DIVIDIR"

En cuanto a Sumar, Denis Itxaso ha insistido en que "hay algunos que lo único que han sabido hacer en su vida es fragmentar, dividir, dar lecciones y pasarnos a todos la prueba del algodón por si somos o no somos suficientemente de izquierdas".

Por ello, ha sostenido que el único que puede evitar que se "tire por el sumidero la voluntad de tantos ciudadanos y evitar así que las políticas de izquierda lleguen a los gobiernos" y conseguir que las políticas de izquierda "se conviertan en algo plasmado en el boletín oficial del País Vasco y que se lleva a los consejos de gobierno es el PSE que "se moja, que pacta y que en último término hace realidad las políticas progresistas". "No estamos para impartir doctrina, no estamos para dar lecciones, estamos para ser prácticos", ha resaltado.

Tras asegurar que "no ha sido fácil" gobernar en coalición porque "hay que batirse el cobre con el PNV" para conseguir, entre otras cuestiones, que "las políticas progresistas en lo fiscal se traigan también aquí", Itxaso ha afirmado que en el caso de la vivienda los jeltzales "han votado en contra de todas las leyes por un tema ideológico".

"Se escudan en las competencias. Esa es otra de las grandes perversiones de la supuesta defensa del autogobierno. Ellos no consideran que la vivienda sea un elemento de primera necesidad, como lo consideramos los socialistas", ha opinado.