Itzulia 2026 reunirá a 154 ciclistas de 22 equipos y llegará a 190 países con casi 10 millones de horas de emisión en TV

Archivo - Un ciclista participa en la Itzulia (archivo) - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Itzulia 2026, que comienza este lunes, 6 de abril, reunirá a 154 ciclistas internacionales de 22 equipos, acompañados por 330 miembros de staff y 110 vehículos de equipo durante toda la carrera, y llegará a 190 países con 9,9 millones de horas de emisión televisiva, según ha informado la organización.

El recorrido estará formado por seis etapas y un total de 810,1 kilómetros, con un desnivel acumulado superior a 16.154 metros. El programa deportivo incluirá una contrarreloj individual, cuatro etapas de media montaña y una etapa de montaña, un diseño que combina distintos perfiles y que volverá a poner a prueba a los especialistas en todos los terrenos.

La organización movilizará un amplio dispositivo logístico para garantizar el desarrollo de la prueba. En carrera participarán 31 coches oficiales, 35 motos de enlace, 2 coches médicos y 4 ambulancias, además de los vehículos de los equipos y otros recursos operativos necesarios para la seguridad y coordinación de la carrera.

En cuanto a la difusión internacional de la prueba, la Itzulia llegará a 190 países, con 9,9 millones de horas vistas en televisión. Además, 162 periodistas y fotógrafos de 63 medios de comunicación estarán acreditados para cubrir la carrera.

En el entorno digital, las redes sociales de la Itzulia suman 86.800 seguidores, mientras que la aplicación oficial de la carrera supera las 10.000 descargas.

Con estos números, la organización ha asegurado que la Itzulia "volverá a situar al ciclismo vasco en el calendario internacional, con una semana de competición que reunirá a equipos, corredores, organización y aficionados en torno a una de las citas destacadas de la temporada".