Ixiar Rozas, Yolanda Arrieta y Kike Ibáñez, Premios Euskadi de Literatura 2026 en modalidades de euskera e ilustración

Presentación de los galardonados con los Premios Euskadi de Literatura en euskera e ilustración - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ixiar Rozas, Yolanda Arrieta y Kike Ibáñez han resultado ganadores de los Premios Euskadi de Literatura 2026 en las modalidades de Literatura en Euskera, Literatura Infantil y Juvenil en Euskera e Ilustración de Obra Literaria. Los galardones se han concedido a las obras 'Narrugorrik', 'Zurtz' y 'El diablo sobre ruedas', respectivamente.

El viceconsejero de Cultura, Andoni Iturbe, ha dado a conocer este miércoles los nombres de las tres personas ganadoras de los primeros Premios Euskadi de Literatura 2026, en un acto celebrado en Tabakalera, en San Sebastián. La presentación ha contado también con la participación de Ana López, directora de Promoción Cultural, y de las tres personas galardonadas.

Iturbe ha destacado que estas tres obras "muestran distintas formas de crear y de acercarnos a la literatura". "A través de los Premios Euskadi de Literatura queremos reconocer el talento de nuestros escritores, dar visibilidad a sus obras y acercarlas a la sociedad, contribuyendo a formar lectores con espíritu crítico y capaces de descubrir nuevas perspectivas a través de la lectura", ha asegurado.

LITERATURA EN EUSKERA

El premio de Literatura en Euskera ha recaído en Ixiar Rozas por su obra 'Narrugorrik', publicada por la editorial Consonni. El jurado ha destacado el "trabajo de exploración literaria" que desarrolla la autora, "buscando nuevas formas de expresión a través del lenguaje y moviéndose entre los géneros literarios".

Asimismo, señala que la obra "persigue la desnudez de las palabras y la fuerza poética que surge de ella, mediante juegos lingüísticos que proponen experiencias sensoriales entre el cuerpo y la naturaleza". Además, el jurado subraya la "experimentación sonora y plástica del lenguaje", así como la capacidad de la autora para desarrollar una propuesta "innovadora" que, al mismo tiempo, "se nutre de la tradición vasca y transita por la frontera entre la oralidad y la escritura".

Ixiar Rozas (Lasarte-Oria, 1972) es doctora en Bellas Artes por la EHU y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Es autora de narrativa, poesía, textos para piezas escénicas y textos críticos publicados en distintos países e idiomas. También es profesora de educación artística en Mondragon Unibertsitatea y forma parte del equipo de AZALA, en Lasierra (Álava).

INFANTIL Y JUVENIL EN EUSKERA

Yolanda Arrieta Malaxetxebarria ha recibido el premio de Literatura Infantil y Juvenil en Euskera por 'Zurtz', publicada por la editorial Denonartean. El jurado destaca el significado "amplio y sugerente" que la obra atribuye al concepto de orfandad, más allá de su acepción literal, y la construcción de una estructura narrativa "rica y poliédrica" a través de las distintas perspectivas de sus personajes.

La novela aborda "con sensibilidad" experiencias vinculadas al crecimiento, la búsqueda de la propia identidad y el sentimiento de ser diferente. También trata cuestiones como la soledad, la pérdida y los vínculos que pueden encontrarse en otras personas, "sin caer en el sentimentalismo". El jurado destaca, asimismo, "el cuidado del lenguaje, el ritmo narrativo y la fuerza de algunas de sus frases".

Yolanda Arrieta Malaxetxebarria (Etxebarri, 1963) estudió Magisterio, Teatro y Antropología Cultural y Social. Dirige talleres de escritura creativa y organiza actividades de acercamiento a la literatura dirigidas a familias y profesorado. Ha publicado numerosas obras tanto de literatura infantil y juvenil como para personas adultas.

ILUSTRACIÓN DE OBRA LITERARIA

Kike Ibáñez Fernández ha sido reconocido en la modalidad de Ilustración de Obra Literaria por 'El diablo sobre ruedas', publicada por la editorial Abuenpaso. El jurado considera que la obra muestra una calidad artística y narrativa "extraordinaria", y destaca que las ilustraciones "no se limitan a acompañar el texto, sino que enriquecen su mensaje y refuerzan la experiencia emocional de quien lee".

La propuesta combina "un estilo fresco, atrevido e innovador" con ilustraciones "expresivas" que "invitan a gestionar los tiempos de espera a través de la imaginación". A partir de una situación dramática, el libro propone "una mirada diferente al conflicto y aborda la historia desde la indignación y el deseo de venganza".

El jurado también resalta "el equilibrio gráfico entre el caos y el orden, el uso expresivo del color, la creación de un universo visual propio" y unos encuadres que transmiten "una constante sensación de movimiento".

Kike Ibáñez Fernández (Donostia, 1980) es ilustrador, artista visual y escritor. Formado en diseño gráfico e ilustración, trabaja principalmente en literatura infantil y juvenil desde 2016. En sus obras combina dibujo, humor, imaginación y crítica social. En 2016 recibió el Premio Lazarillo por 'Barrios de Colores' y, en 2020, su obra 'Ciclismo Épico' fue exhibida en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia.

Finalmente, Iturbe ha anunciado que el próximo miércoles 21, en el centro cultural Montehermoso de Vitoria-Gasteiz, se darán a conocer las personas premiadas en las modalidades de Literatura en Castellano, Traducción Literaria al Euskera, Ensayo en Euskera y Ensayo en Castellano.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco concede los Premios Euskadi de Literatura para reconocer la calidad y la aportación de la creación literaria en distintas modalidades. Cada persona galardonada recibe una dotación de 18.000 euros. Además, se contemplan otros 4.000 euros adicionales si la obra premiada se publica en otra lengua.