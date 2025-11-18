Izaro, un espectáculo con 500 drones e Iñaki Gabilondo darán el inicio a la Navidad en San Sebastián el día 28

SAN SEBASTIÁN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante Izaro interpretando temas navideños de su trabajo 'Gabonetan'; el espectáculo 'Donostia Ametsetan' con 500 drones, el periodista Iñaki Gabilondo encendiendo el alumbrado de Navidad y la apertura del tradicional mercado navideño, darán inicio el próximo viernes 28 de noviembre a la Campaña navideña de San Sebastián.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la edil donostiarra de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, que ha anunciado también novedades como un recorrido inmersivo con video mapping y grandes insectos luminosos dedicado a la naturaleza en los jardines del Palacio Miramar.

Oyarbide ha indicado que la Campaña de Navidad, "organizada por Fomento de San Sebastián, se extenderá hasta el 6 de enero por todos los barrios de la ciudad y que estará marcada por la innovación, la sostenibilidad, la solidaridad y la calidad".

El acto inaugural, el día 28 a las 19.30 horas, tendrá lugar en la terraza del Ayuntamiento una actuación especial de Izaro, que interpretará varios temas navideños de su trabajo 'Gabonetan'. Después, se ofrecerá el espectáculo 'Donostia Ametsetan', con 500 drones, 200 más que el año pasado.

Los drones de Flock Drone Art Studio repasarán la historia de la ciudad. A continuación, con motivo del centenario de Radio San Sebastián, el periodista Iñaki Gabilondo, Tambor de Oro de la ciudad, pulsará el botón que encenderá la iluminación navideña.

Para un correcto y seguro desarrollo de la inauguración, el tráfico rodado desde el Boulevard estará cortado desde las 18.45 horas y en la zona del puerto se cortará la calle Mollaberria durante todo el día, permitiendo la entrada hasta las 16.30 horas únicamente a aquellas personas que quieran acceder hasta sus embarcaciones. También se cortará el tramo del carril bici que conecta Boulevard, calle Hernani, Andía, Plaza Cervantes y Relojes.

MIRAMAR MÁGICO

La edil ha destacado, como novedad este año, el recorrido inmersivo 'Miramar Magikoa' que tendrá lugar del 4 de diciembre al 5 de enero el exterior del Palacio de Miramar. A través de un recorrido de 700 metros, esta iniciativa invita a redescubrir la biodiversidad mediante arte, luz y tecnología.

Las entradas se podrán adquirir a partir del día 21 de este mes tanto en Puntu Denda de la plaza Gipuzkoa de 10.00 a 13.00 horas como en la web de la Campaña (donostiagabonetakoazoka.eus) y a partir del 4 de diciembre también en la taquilla del Palacio Miramar a partir de las 17.30 horas. El horario de 'Miramar Magikoa' será de 18.00 a 22.00 horas.

ILUMINACIÓN

En cuanto a la iluminación navideña, Oyarbide ha explicado que contará este año con 169 arcos, 181 motivos luminosos en farolas, 227 árboles decorados y cinco elementos de suelo, todos con tecnología LED, en "un centenar de calles de todos los barrios".

Entre las novedades de este año, ha destacado iluminación de la fachada del Mercado de La Bretxa y que la Parte Vieja estrenará en todas sus calles un nuevo motivo unificado. La calle San Marcial, por su parte, también estrenará arcos con motivos diferentes, mientras que la avenida de la Libertad incluirá un nuevo elemento colgante en forma de estrella.

No faltará el Bosque Iluminado en Alderdi Eder, su gran pino de 18 metros, que se colocará después de la inauguración, ni la Bola de Navidad transitable en la avenida de la Zurriola, en horario de 17.45 a 23.00 horas.

MERCADO

Respecto al mercado navideño, también abrirá sus puertas el próximo día 28 con "un récord de 71 casetas", repartidas entre el Paseo de Francia y la Plaza Ramón Labayen.

En esta plaza, además, 13 casetas conformarán un Mercado Gastro autóctono, con la degustación de productos locales. Oyarbide ha explicado que "todo el mercado funcionará con electricidad verde y contará con una cuidada decoración y materiales reutilizables y tendrá un horario mínimo obligatorio de 11.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas, ampliándose los fines de semana y vísperas de festivos".

NORIA, PISTA DE HIELO Y MÚSICA

Además, ya está en funcionamiento desde el pasado día 14 la Noria de 32 metros de altura en Alderdi Eder, que estará hasta el 31 de enero, con 24 cabinas semicerradas y capacidad de 144 pasajeros.

A ella se sumará, otra de las novedades, la pista de hielo natural en el Paseo de Francia, que hasta el día 19, entre semana, por las mañanas será para grupos con reserva y por las tardes para todo el público Los fines de semana y festivo estará abierto de mañana y tarde para todo el público. A partir del día 19, abrirá mañana y tarde para todo el público.

También volverá el ciclo 'Musika Gabonetan', del 20 al 28 de diciembre, con un escenario para jóvenes músicos locales en el Kiosko del Boulevard y la Plaza Ramón Labayen. El ciclo se completa con el triple concierto gratuito del Orfeón Donostiarra en Amara (Iglesia Sagrada Familia, sábado 20 a las 20.30), Egia (Parroquia Santa María Magdalena y San Francisco de Asís, viernes 26 a las 20.30, y en la Parroquia San Marcial de Altza, sábado 27 a las 19.30).

Por otro lado, el 23 de diciembre, la playa de La Concha acogerá una nueva edición de 'Gabonak Hondartzan', una jornada deportiva y lúdica gratuita para niñas y niños, organizada en colaboración con el CD Fortuna. Además, del 26 de diciembre al 5 de enero, la Campaña de Navidad también colaborará con una nueva edición de Donosteam, evento que promueve en el Kursaal las ciencias, la tecnología y el arte entre los más pequeños.

Oyarbide ha destacado que la Campaña de Navidad organizada por el Ayuntamiento, a través de Fomento de San Sebastián, generó el pasado año un impacto económico directo de 24,7 millones de euros, de los que 24,3 millones corresponden al gasto de la ciudadanía y visitantes movilizados explícitamente al calor de la Campaña.

"Estos datos reflejan el creciente papel de la Campaña de Navidad como motor de actividad comercial y turística", ha subrayado. Toda la programación de la navidad estará disponible en 'donostiagabonetakoazoka.eus'.