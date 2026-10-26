Janus Lester estrenará el film musical 'Popera' el 26 de noviembre en el Teatro Principal de San Sebastián - ANDONI BERISTAIN/DONOSTIA KULTURA

SAN SEBASTIÁN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Janus Lester estrenará el 26 de noviembre en el Teatro Principal de San Sebastián el film musical 'Popera'. Será el primer encuentro del público con la obra en su totalidad, una experiencia para escuchar el disco en primicia y conocer, junto a su creador, la historia que lo atraviesa.

De la convicción de que "imaginar que la vida puede ser diferente es el primer paso para cambiarla" nace 'Popera', una obra que reúne música y cine en "un viaje hacia otras formas de vivir y relacionarnos", han explicado desde Donostia Kultura.

La película acompaña a Jokin Pinatxo en un recorrido que comienza con la "incapacidad de imaginar una realidad distinta" y son las personas que encuentra en el camino quienes "despiertan esa posibilidad".

"Lo que comparte con ellas modifica su mirada, le permite cuestionar lo que daba por inevitable y le anima a reconocer deseos que antes no sabía cómo expresar. A medida que avanza, imaginar se convierte en algo que pueden hacer juntos", han señalado.

La fuerza del pop, el humor y la emoción dan forma a este relato, en el que las canciones y las imágenes avanzan como una obra completa. Dirigida y montada por Aitor Aranguren, la película cuenta con la dirección creativa de Jokin Pinatxo y Edurne Azkarate, y la producción audiovisual de Muga. El film es en euskera y no lleva subtítulos.

Las entradas se pondrán a la venta este martes a las 11.00 horas en la web de Donostia Kultura y en las taquillas del Teatro Victoria Eugenia. También estarán disponibles en la taquilla del Teatro Principal los días que haya espectáculo.