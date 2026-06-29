Jauregi destaca que el Plan de Emprendimiento aporta "certezas" frente a la "incertidumbre"

Jauregi ha comparecido ante la Comisión de Industria, Transición energética y Sostenibilidad - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha destacado que el Plan Interinstitucional de Emprendimiento de Euskadi (PIE) 2025-2028 contribuirá aportar "certezas" ante la "incertidumbre" que afecta a este tipo de actividad económica.

Jauregi ha comparecido ante la Comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Parlamento Vasco, que este lunes celebra un debate monográfico sobre el PIE 2025-2028.

En su comparecencia, tras la que se someterán a votación las propuestas de resolución de los grupos, el consejero ha explicado que el objetivo del plan es "alinear recursos para evitar duplicidades, detectar carencias, marcar el rumbo y medir resultados". En este sentido, ha indicado que el PIE "no es un catálogo de ayudas", sino "el instrumento que da dirección, coherencia y continuidad a la política de emprendimiento de Euskadi".

El programa moviliza a 156 agentes -52 públicos y 104 privados y parapúblicos- y prevé 793 acciones entre 2025 y 2028, con un esfuerzo económico de 87,6 millones de euros solo para su año de lanzamiento (2025).

Mikel Jauregi ha explicado que es necesario "dar un salto", y que frente a la "incertidumbre", el Gobierno Vasco pretende aportar "certezas". De esa forma, ha subrayado que "no hay certeza más importante para el futuro de Euskadi que disponer de un sistema capaz de crear proyectos, hacerlos crecer y consolidarlos".

El consejero ha puesto de manifiesto la importancia de reforzar la industria y de "mejorarla", y ha subrayado la necesidad de reducir las emisiones contaminantes. "Ese es el sentido de este plan; y a ese objetivo vamos a dedicar nuestro trabajo", ha añadido.

"VALOR DIFERENCIAL"

En este sentido, ha explicado que las 3.950 nuevas sociedades constituidas en Euskadi el año pasado, con un crecimiento del 14,9% respecto a 2024, representan el mayor avance desde 2028.

Jauregi ha destacado que "la capacidad de generar actividad está funcionando", pero ha puesto de relieve que "el valor diferencial no es tan sólo en crear, sino en la calidad". De esa forma, ha indicado que los proyectos apoyados por la red institucional de Euskadi "representan tasas de supervivencia cercanas al 80% a tres años". "No se trata sólo de cuántos nacen, sino de los que nacen, crecen y se consolidan", ha añadido.

"LAGUNAS"

El parlamentario de EH Bildu Ander Goikoetxea ha explicado que su grupo "echa de menos" en el plan la existencia de "objetivos cuantificables". En todo caso, ha indicado que lo que pretenden es hacer una "lectura positiva" del documento, para lo que plantearán diversas propuestas con el fin de subsanar las "lagunas" del plan en cuestiones como la Inteligencia Artificial, la Formación Profesional o la financiación "estable" de las agencias de desarrollo, o la brecha de género.

Por parte del PP, Álvaro Gotxi ha denunciado que el plan llega al parlamento "casi un año y medio tarde" y que se trata de un documento que "repite casi palabra por palabra la estructura" del plan anterior. Además, ha criticado que los indicadores del plan "no tienen un punto de partida ni un objetivo"; que el presupuesto "solo existe para el primer año de vigencia del plan"; y que este programa no ha impedido que en sus ediciones anteriores la pérdida de "miles" de empleos autónomos.

Desde los grupos que apoyan al Gobierno, la parlamentaria del PNV Ainara Celaya ha afirmado que el plan tiene como meta principal "utilizar el emprendimiento como una herramienta para impulsar la transformación industrial de Euskadi, atraer talento e inversión, generar nuevas empresas tecnológicas, y reforzar la competitividad económica del territorio durante la próxima década".

Por parte del PSE-EE, Jorge Juez ha destacado que el plan "nace de un amplio proceso de escucha y plantea una visión compartida para el conjunto de las instituciones vascas", un enfoque que interpreta el emprendimiento "como una herramienta al servicio del desarrollo económico, la innovación y el bienestar colectivo".