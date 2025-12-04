Jauregi prevé que la compra de Talgo por el consorcio vasco se formalizará "antes de Santo Tomás"

SAN SEBASTIÁN, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha previsto que la compra de Talgo por la "cuadrilla vasca", en alusión al consorcio formado por Gobierno Vasco, Sidenor, las fundaciones BBK y Vital, se formalizará antes de Santo Tomás, que se celebra el 21 de diciembre. Además, ha afirmado que el Plan industrial del Ejecutivo vasco sobre el futuro del puerto guipuzcoano de Pasaia "avanza" y ha descartado echar "más leña" y alimentar la polémica sobre esta infraestructura, lo cual "solo genera inquietud".

En el foro Gipuzkoa que organiza el Diario Vasco en colaboración con Telefónica en San Sebastián, Jauregi, preguntado por la operación de compra de Talgo por el consorcio vasco, ha previsto que se hará efectiva "antes de Santo Tomás", el 21 de diciembre.

Según ha confirmado, la compra está "en la última 'txanpa'" y el próximo 12 de diciembre se celebrará una junta de accionistas extraordinaria de Talgo, que deberá formalizar el plan de financiación para la empresa acordado con una veintena de bancos y que conlleva la entrada de la SEPI en la compañía con un 7,8%.

El consejero ha detallado que la operación contempla una inversión de 150 millones de euros, de los cuales 75 millones los aporta la "cuadrilla vasca" y otros 75 millones SEPI, necesaria para que los bancos refinanciasen a su vez la deuda y diesen nuevas líneas de crédito para el proyecto industrial. Después, la operación se cerrará formalmente ante notario.

Preguntado por el hecho de que la operación se cerrara el mismo día del paso del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, investigado por supuestas ventas de acero para uso militar a una empresa de armamento israelí por la Audiencia Nacional (AN) tuviera lugar en plena operación Talgo, lo ha considerado "muy curioso".

PASAIA

Por otra parte, sobre el futuro del puerto guipuzcoano de Pasaia, sobre el que la parte del PNV del Gobierno Vasco y el PSE-EE discrepan sobre su desclasificación o no como puerto de interés general para que lo gestione Euskadi, ha opinado que no hay que echar "más leña" al "juego político", ya que ello no ayuda a "quienes han invertido, ni a quienes dependen de su actividad".

En este sentido, el consejero se ha limitado a destacar que el Gobierno Vasco está trabajando en el "plan industrial de Pasaia" para su transferencia.

Jauregi también se ha referido a la necesidad de que Euskadi combine "automatización, atracción de talento e inmigración cualificada" para "sostener su tejido productivo". El consejero ha subrayado que "en Euskadi hemos sido industria, somos industria y queremos seguir siendo industria" y, en este año de "incertidumbre" el Gobierno Vasco ha reaccionado, "con rapidez", desplegando "una batería de medidas para la defensa y transformación" de este sector.

"Pusimos en marcha en febrero el Grupo para la Defensa Industrial, liderado por el lehendakari, trabajamos codo con codo con todos los sectores industriales, escuchándolos y proponiendo medidas inmediatas para su protección y en marzo, creamos la Alianza Financiera Vasca, para crear músculo financiero propio para el arraigo", ha recordado.

A ello ha añadido que el pasado abril el Ejecutivo Vasco puso en marcha "un escudo comercial por importe de 2.150 millones de euros, al objeto de amortiguar el impacto de los aranceles estadounidenses" y en junio presnetó el Plan de Industria Euskadi 2030, que es "la hoja de ruta sobre la que se levantará la industria vasca del futuro y que tiene como principal objetivo sentar las bases para la creación de puestos de trabajo de alta calidad para futuras generaciones". "Empleo estable y bien remunerado", ha incidido.

Jauregi ha destacado que el citado Plan supone "un salto cualitativo sin precedentes en la política industrial de nuestro país y movilizará un total de 15.900 millones de euros de inversión público-privada". "La principal novedad de este plan es cómo se está ejecutando, es un plan dinámico compuesto por una serie de proyectos que se conciben como oportunidades de colaboración entre líderes industriales, cadenas de valor y centros tecnológicos para generar nuevo tejido industrial", ha explicado.

"Nuestra labor desde el gobierno es dinamizar, acompañar y exigir esta colaboración", ha añadido el consejero que también ha recordado que el pasado septiembre se convocaron mesas sectoriales y en octubre el plan de inversiones Euskadi Eraldatuz 2030, "con nuevos instrumentos de la alianza financiera vasca", a lo que se suman los Faros de la innovación.

"Aparte de sembrar para el futuro, también hemos conseguido logros concretos", ha afirmado, para citar, a continuación, por ejemplo, que se ha logrado "ampliar más de un 40% nuestra capacidad de potencia eléctrica, vital para el futuro de nuestra industria", así como "garantizar el arraigo de la industria en nuestro país, con operaciones como la de Talgo, Ayesa y otras, pero siempre en cuadrilla".

INDUSTRIA "RESILIENTE"

El consejero ha subrayado que, pese a las crisis y la incertidumbre "la industria vasca es resiliente" y el empleo industrial alcanza en Euskadi los 4.000 puestos de trabajo, "cifra superior a la registrada en los tres últimos años", mientras que el peso de la industria vasca en el PIB industrial estatal y europea "sigue creciendo".

"Ante la incertidumbre, confiemos en la certeza de que tenemos a personas comprometidas que trabajan para desarrollar nuestras capacidades industriales y tecnológicas para un mejor futuro de Euskadi y en que desde el Gobierno Vasco hacemos nuestro el compromiso de estas personas", ha finalizado.