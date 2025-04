Jennifer López actuará el próximo 16 de julio en el BEC de Barakaldo, tras pasar por Barcelona un día antes

BILBAO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cantante estadounidense Jennifer López actuará el próximo 16 de julio en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), un día después de subirse al escenario en Barcelona.

Según ha informado la promotora Last tour, la artista "una de las más influyentes" de los tiempos actuales, llegará al BEC con el escpectáculo "Up all night live in 2025", con el que los fans "pueden esperar una actuación electrizante, con sus éxitos más icónicos a lo largo de su carrera legendaria".

Lopez, cantante, bailarina y actriz, es una artista "galardonada y multiplatino, con logros que rompen récords". Hasta la fecha, ha vendido más de 80 millones de discos, ha acumulado más de 15.000 millones de reproducciones y cuenta con casi 28 millones de oyentes mensuales solo en Spotify.

Antes de llegar a Bizkaia, López actuará en Pontevedra, el 8 de julio en el Parque Tafisa; por Cádiz, el 10 de julio en Estadio Nuevo Mirandilla; por Málaga, el 11 de julio en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, y por Barcelona el 15 de julio en el Sant Jordi Club.

Según afirma la promotora, Jennifer Lopez es "una fuerza de la naturaleza" que domina "múltiples industrias como actriz, productora, cantante y magnate de los negocios". Se trata, ha señalado, de "la única artista femenina en encabezar simultáneamente las listas de música y cine".