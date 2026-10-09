Jon Nogales (PSE-EE) anuncia su candidatura a diputado general de Álava

Jon Nogales - PSE-EE

VITORIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actual diputado alavés de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales, ha anunciado la presentación de su candidatura al proceso interno para ser candidato del PSE-EE a diputado general de Álava en las elecciones forales de mayo de 2027.

Nogales ha explicado, a través de un comunicado, que afronta este desafío "con la convicción de que Álava necesita un nuevo impulso y un nuevo liderazgo para afrontar los retos del presente y del futuro.

El representante del PSE ha explicado que Álava "ha avanzado mucho con la aportación decisiva de los socialistas durante los últimos años en el Gobierno foral", aunque ha advertido de que "no basta con conservar lo que tenemos", puesto que es necesario "avanzar y construir una Álava más justa e inclusiva".

Nogales ha manifestado que las políticas forales deben estar "donde están las urgencias de la gente", entre las que ha citado el acceso a una vivienda "digna", las oportunidades para lograr un empleo de calidad, un transporte público que responda a las necesidades de la ciudadanía, y los cuidados a las personas dependientes.

COHESIÓN

Su prioridad, ha explicado, "es y será trabajar desde lo público para mejorar las condiciones materiales de las alavesas y los alaveses". "Quiero una Álava más próspera y cohesionada social y territorialmente, donde vivir en un pueblo o Vitoria-Gasteiz no determine tus oportunidades", ha añadido.

También ha puesto de manifiesto la importancia de "cuidar más y mejor a las personas mayores, a las familias y a quien lo necesita", y de construir "una fiscalidad justa, en la que quien más tiene más aporte", para fortalecer los servicios públicos "y atender la principal urgencia que tenemos como sociedad, el acceso a la vivienda".

También se ha comprometido a trabajar por "una Álava radicalmente democrática donde los socialistas somos garantía de que el fascismo y el odio jamás se pongan de moda". "Una Álava plural, lingüística, identitaria, territorial y socialmente, que reconozca esa pluralidad como una fortaleza", ha añadido.

Asimismo, y después de pedir la confianza de la militancia, ha asegurado que presenta su candidatura con la voluntad de incorporar a su proyecto a personas progresistas, "a alavesas y alaveses que, sin compartir necesariamente todas las posiciones del PSE-EE, aspiren a una Álava más justa, abierta y mejor".

Por otra parte, se ha referido a la "gran oportunidad" que las elecciones generales suponen para que la ciudadanía alavesa "vuelva a movilizarse para defender un Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez".