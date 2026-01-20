Una jornada en Bilbao inicia los actos del quinto centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia

Presentación de los actos del quinto centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia. - MARIELI OVIEDO/JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sede de las Juntas Generales de Bizkaia en Bilbao acogerán este jueves y viernes, 22 y 23 de enero, un simposio sobre el Fuero Nuevo, con el que se pondrán en marcha los actos de conmemoración del quinto centenario de la aprobación de esta norma "crucial para el autogobierno", según ha destacado el Parlamento vizcaíno.

Las Juntas Generales y la Diputación de Bizkaia han diseñado de manera conjunta una programación para "poner en valor una norma que ha definido la autonomía y el carácter político del territorio durante siglos" y de cuya aprobación se cumplen 500 años en este 2026.

Con motivo de este aniversario, a lo largo de los próximos meses, se realizarán actividades académicas, culturales y educativas, además de institucionales, y también se ha impulsado la solicitud de su inclusión como patrimonio inmaterial de humanidad por parte de la Unesco.

La primera de estas citas será un simposio organizado por la Fundación Iura Vasconiae bajo el títulado '500 aniversario de la aprobación del Fuero Nuevo o Reformado de Bizkaia de 1526', en el que se analizará el impacto de este texto en la igualdad jurídica y las libertades del territorio en la sede de la Cámara foral en Bilbao.

La apertura oficial de las jornadas, este jueves a las 9.15 horas, contará con la presencia de la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui Biteri, y del presidente de la Fundación Iura Vasconiae, Roldán Jimeno Aranguren.

Durante el encuentro, que se prolongará durante dos jornadas, especialistas de diversas universidades analizarán la trascendencia de este texto jurídico que, han recordado las Juntas, "consolidó un sistema de libertades colectivas e individuales pionero en Europa". La clausura de las jornadas el viernes correrá a cargo de la diputada general, Elixabete Etxanobe.

Según han explicado desde el Parlamento vizcaíno, el Fuero Reformado o Nuevo de 1526 "destaca históricamente por establecer la hidalguía universal", lo que permitió que los habitantes de Bizkaia alcanzaran "una temprana igualdad jurídica".

Asimismo, el documento ratificó "una relación de pacto público entre la ciudadanía y la autoridad (el Señor-Rey), garantizada mediante un juramento recíproco que protegía el autogobierno frente a injerencias externas".

A lo largo de las dos jornadas que durará el simposio, se abordarán el contexto social y económico, con un análisis de la situación del Señorío en el tránsito de la Edad Media a la Moderna, así como la perspectiva de género, con ponencias dedicadas específicamente a la posición jurídica de la mujer en el Derecho privado vizcaíno.

También se habrá mesas redondas para contrastar el modelo vizcaíno con los sistemas de Navarra, Aragón, Castilla o del Reino de Francia, y se tratará la temática de 'Justicia y comercio: Estudio de la administración de justicia, los juicios en el Señorío y la regulación de las compañías mercantiles'.