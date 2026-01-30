Jornada desapacible, con viento y chubascos, este sábado en Euskadi

Nubes sobre la costa vizcaína - EUROPA PRESS

BILBAO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en el País Vasco una jornada desapacible, con viento y chubascos, que se darán principalmente en la mitad norte.

Una borrasca profunda situada al sur de las Islas Británicas provocará durante el sábado un empeoramiento notable del tiempo en Euskadi, especialmente en la costa.

Se esperan cielos nubosos o muy nubosos, con precipitaciones abundantes en la vertiente cantábrica, que podrían ser fuertes y de carácter tormentoso, especialmente en el este. Durante la mañana no se descarta la presencia de tormentas.

El viento soplará con fuerza del oeste-noroeste, con rachas muy fuertes en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa y especialmente en el litoral, donde podrían superarse los 100 km/h. La cota de nieve se situará en torno a los 800-1.000 metros durante la mañana, subiendo por la tarde.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 14 grados en la costa y no superarán los 10 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 2 grados del interior y los 7 grados en la costa.