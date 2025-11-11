Una jornada organizada por Europa Press abordará la inversión, transición energética y transformación digital en Euskadi

El acto, que inaugurará este miércoles el Lehendakari, contará en las mesas de debate con representantes institucionales y empresariales

Banner del programa de la jornada económica organizada por Europa Press Euskadi bajo el título "Euskadi hacia el futuro"
Publicado: martes, 11 noviembre 2025 14:32

BILBAO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una jornada económica organizada por Europa Press Euskadi bajo el título "Euskadi hacia el futuro" abordará este miércoles en Bilbao los retos y transformaciones que debe afrontar en Euskadi de cara a impulsar su crecimiento y competitividad de la mano del Lehendakari, Imanol Pradales, y de distintos representantes institucionales y del ámbito empresarial vasco.

El presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, abrirá con su intervención esta jornada, que pasará a inaugurar el Lehendakari, y que se celebrará en el hotel Ercilla de la capital vizcaína.

A continuación, se dará paso a tres mesas redondas en las que, con participación de representantes institucionales y del mundo empresarial vasco, se incidirá en las claves para avanzar en una transformación económica e industrial que garantice la competitividad de Euskadi, en un escenario de profundos cambios y marcado por las incertidumbres.

El primer panel, titulado "Inversión, innovación y desarrollo empresarial", contará con la participación del consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou Olaizola, el economista jefe del Grupo BBVA y director de BBVA Research, Jorge Sicilia, el presidente de Cebek, Guillermo Buces, y la directora de relaciones instituciones y de comunicación corporativa de Eroski, Asun Bastida.

A continuación, se incidirá en la transición energética, clave también en el proceso de reindustrialización que está impulsando el Gobierno vasco.

En un segundo panel, titulado "Transición energética y sostenibilidad" intercambiarán impresiones sobre este reto el consejero de Industria, Transición energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, el director del Basque Energy Cluster, José Ignacio Hormaeche, el director de Regulación de Iberdrola España, Patxi Calleja, y el director de Ikea Barakaldo, David Cajal.

La tercera y última mesa se centrará en el conocimiento y la transformación digital, que se presentan como vectores claves para el desarrollo y la competitividad de una economía.

En este panel intercambiarán opiniones el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, el responsable de negocio para sector público de AWS en España, Óscar Sanz; Mónica Barrera, Head of de Regulación, Relaciones Institucionales y Comunicación Externa de DIGI; Mikel Díez, IBM Quantum, Business Development Executive; el presidente de Sarenet, Roberto Beitia, y María Iglesias, Head of Digital & IT de Viralgen.

