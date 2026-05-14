Jornada otoñal, lluvias abundantes y máximas que no superarán los 15 grados, este viernes en Euskadi

Archivo - Lluvia en Euskadi (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi una jornada otoñal, con lluvias abundantes y temperaturas máximas que no superarán los 15 grados.

Lloverá de manera copiosa, especialmente durante la primera mitad del día y en la mitad norte. A partir de la tarde la lluvia irá remitiendo, sobre todo en el interior, y se irán abriendo claros. Se prevén nevadas en zonas altas de Pirineos y el viento soplará recio del noroeste, especialmente en la costa y en el Valle del Ebro.

Las temperaturas máximas volverán a ser otoñales y no superarán los 15 grados en la costa y los 12 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 6 grados del interior y los 10 grados en la costa.