Jornada soleada y ambiente más fresco, pero con máximas por encima de los 30 grados, este viernes en Euskadi

Bañistas en una playa vizcaína
Bañistas en una playa vizcaína - EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 25 junio 2026 19:02
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BILBAO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi una jornada soleada, con algunas nubes bajas pasajeras en la costa y más nubosidad de madrugada.

El día se iniciará con ambiente más fresco que el jueves y las temperaturas podrán bajar ligeramente, pero las máximas se mantendrán todavía por encima de los 30 grados, salvo en puntos de costa. Durante la tarde, los vientos de componente norte irán entrando hacia el interior y reemplazarán a los de componente sur.

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