Archivo - Nube en forma de arco en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi ambiente soleado en general, con nieblas que pueden ser persistentes en valles del interior.

De madrugada todavía quedarán algunos restos de nubosidad tras el paso del frente del día anterior y no se descartan algunas gotas, pero por la mañana el viento se fijará del sur y los claros se irán imponiendo.

En algunas zonas del interior amanecerán con nieblas, que podrían tardar en levantar. Durante la tarde aparecerán algunas nubes medias y altas que no traerán mayores consecuencias. Las temperaturas máximas apenas variarán, pero las mínimas tenderán a bajar.