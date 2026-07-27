Jornada soleada este martes que empezará fresca, pero aumentará el calor, con más de 35 grados en el interior

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BILBAO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi ambiente algo fresco al comienzo del día, pero después las temperaturas máximas subirán de manera acusada y la jornada será muy calurosa en todas partes, con máximas de más de 35 ºC en el interior.

Habrá tiempo soleado, aunque a primeras horas se puede formar algo de niebla en algunos puntos. El viento soplará del sureste, con intervalos de brisa en la mitad norte. Por la noche el viento girará a componente oeste en el litoral.