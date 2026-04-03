Jornada soleada y primaveral, este sábado en Euskadi

Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 21 - EUROPA PRESS

BILBAO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi una jornada soleada y primaveral, con temperaturas máximas que rondarán los 25 grados.

El cielo estará poco nuboso o despejado, salvo por algunas nubes altas, con bancos de niebla a primeras horas. El viento soplará del sur en el interior, mientras que en la costa tenderá a soplar del este.

Las temperaturas máximas subirán de manera acusada y rondarán los 25 grados, mientras que las mínimas serán frías, sobre todo en la mitad sur, y oscilarán entre los 4 grados del interior y los 9 grados de la costa.