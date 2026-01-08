Jose María Basoa y Andrés Martínez Adasme, entre los presos liberados en Venezuela tras año y medio detenidos

Celebración de ciudadanos venezolanos por la detención de Nicolás Maduro. - H.BILBAO/EUROPA PRESS

BILBAO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los vascos Jose María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, quienes fueron detenidos en Venezuela en septiembre de 2024 bajo la acusación de espionaje, han sido liberados este jueves y se encuentran en la Embajada de España en Venezuela, según han informado a Europa Press fuentes oficiales.

Los dos vascos viajaron a la Amazonia venezolana en agosto de 2024, donde fueron detenidos e incomunicados por las autoridades de Venezuela el 2 de septiembre de 2024.

Las autoridades venezolanas hicieron referencia en ruedas de prensa y comunicados a supuestos planes de conspirar y de querer atentar contra las autoridades del país, con acusaciones de ser presuntos agentes secretos del CNI español. Las autoridades españolas han negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo de los dos ciudadanos vascos con agencias u organismos del Estado español, y han declarado esta detención como "injusta".

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha mostrado su "alegría" por la liberación de presos políticos en Venezuela, entre ellos dos vascos, Jose María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme. También el Lehendakari, Imanol Pradales, se han congratulado de que los dos vascos vayan a regresar a Euskadi tras más de un año y medio "detenidos injustamente" en una prisión de Venezuela por el régimen de Maduro.

Tras asegurar que Basoa y Martínez se encuentran bien, ha dicho que esta niticia "devuelve la tranquilidad a sus familias", a las que ha vuelto a trasladar todo el apoyo del Gobierno Vasco en esta nueva etapa.