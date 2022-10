La joven que robó un bebé en Bilbao contó que estaba embarazada y "le tocaba dar a luz esta semana", según vecinos

BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La joven que durante la noche de este pasado miércoles robó un bebé en el hospital de Basurto, en Bilbao, contó en el barrio que se encontraba embarazada y "le tocaba dar a luz esta semana", según relatado Europa Press una vecina que dice conocerla "de toda la vida".

La vecina ha explicado que conocía la noticia del secuestro del bebé pero no ha conocido que la autora era la joven hasta que se ha dirigido al colegio. "Nos hemos quedado alucinadas, hemos intentado buscarla, a ver si la veíamos, pero no hemos conseguido localizar a nadie", ha dicho.

La mujer ha asegurado que la joven es "una buena chavala" con la que mantenía relación, al igual que con su familia. "No habría llegado a imaginar nunca que ha hecho lo que ha hecho, llevarse a un bebé de un hospital", ha añadido.

Ha recordado, además, que la joven les había comentado que estaba embarazada y "le tocaba dar a luz esta semana". "No hemos quedado todos alucinados. Si es mentira o no que estaba embarazada, no te puedo decir, pero la abuela nos dijo que iba a ser una niña y que le tocaba para este mes. Alucinada me he quedado", ha insistido.

La vecina no sabe "qué le ha podido pasar por la cabeza" y si ha podido perder su bebé. "No digo que esté bien (lo que ha hecho) pero, por lo menos, lo ha dejado sano y salvo, no le ha pasado nada al crío. Lo que ha hecho, eso no se hace", ha criticado.

En su opinión, la detenida "se ha visto acorralada" porque los vecinos habían difundido la noticia a través de las redes sociales y por WhatsApp, "y ha dicho, aquí lo dejo". "Ya la han cogido, ahora que la castiguen y hagan lo que tengan que hacer con ella", ha dicho.

Según ha añadido, la joven ha sido arrestada en el barrio en el que vivía su abuela, ya fallecida, en Zorrotza. Tras mostrar su satisfacción "por que el crío se encuentre bien", ha reclamado "más seguridad en los hospitales". "Yo tengo tres hijos y a mí me pasa eso, y yo me vuelvo loca", ha manifestado.