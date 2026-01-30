Jubilados de Bizkaia impulsan un ciclo de jornadas para reflexionar sobre el cáncer, con pacientes y científicos

El centro para la nueva longevidad BBK Sasoiko, de la Fundación BBK. - BBK SASOIKO ZENTROA

BILBAO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de personas jubiladas de Bizkaia ha organizado un ciclo de talleres participativos bajo el título 'El cáncer: Conocer, participar y transformar', en el que pacientes, profesionales científicos y ciudadanía en general reflexionarán durante el mes de febrero sobre esta enfermedad, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer el próximo día 4.

La propuesta "comunitaria e intergeneracional" cuenta con el impulso del centro para la nueva longevidad BBK Sasoiko, de la Fundación BBK, y la Asociación Contra el Cáncer.

Según han explicado sus responsables, "lo verdaderamente pionero del proyecto es que va a ser directamente capitaneado por esas personas mayores particulares que, en su jubilación, han querido dar un paso adelante y demostrar, con su implicación y participación social, que en esa nueva etapa aún se puede tener una vida activa y que la experiencia acumulada puede ser útil a toda comunidad".

Además, se busca que estos talleres "se abran a toda la sociedad y sean intergeneracionales", de modo que personas de diferentes edades y niveles de conocimiento y relación con la enfermedad van a participar en ellos para "compartir conocimiento de forma totalmente horizontal".

Así, personal científico, entidades sociales y ciudadanía general de Bizkaia "se sentarán a la misma mesa para reflexionar y actuar frente a esta enfermedad desde una perspectiva comunitaria". El ciclo constará de cuatro citas que tendrán lugar los martes de febrero (días 3, 10, 17 y 24) en horario de tarde.

Estarán abiertas a toda persona interesada en temas de salud, ciencia, voluntariado o acción social. En cada sesión, un grupo de entre 25 y 30 personas, entre investigadores, estudiantes, pacientes, familiares, entidades sociales y personas particulares de cualquier edad, trabajará conjuntamente para "construir una visión integral del cáncer, en la que se combine ciencia, experiencia vivida y el valor de la acción comunitaria y el voluntariado".

El proyecto constituye "un verdadero hito de innovación social", han valorado desde BBK Sasoiko, ya que ha sido codiseñado de forma voluntaria y colaborativa por personas mayores jubiladas vinculadas a este espacio ubicado en la calle Ronda de Bilbao.

El objetivo del ciclo 'El cáncer: Conocer, participar y transformar' es "romper las jerarquías tradicionales, sacar el conocimiento científico del laboratorio y favorecer que la experiencia de las personas afectadas llegue tanto a las entidades como a la comunidad con una clara intención: transformar la manera en la que se acompaña y se afronta el cáncer en Bizkaia".

Así, han explicado desde el centro, esta actividad servirá también para "revitalizar y dotar de mayor valor añadido" a la Asociación Contra el Cáncer, "reforzando su conexión con la comunidad y subrayando la importancia de las alianzas sociales para reducir el impacto de la enfermedad y mejorar la calidad de vida".

CITAS EN 2026

Este ciclo sobre el cáncer es "sólo una de las muchas iniciativas" que irá desarrollando a lo largo de este 2026 BBK Sasoiko Zentroa, impulsado por la Fundación Bancaria BBK en 2019 en colaboración con la Universidad de Deusto.

En próximos meses, su agenda incluirá 'Píldoras de conocimiento' (charlas impartidas por personas expertas o por las propias personas mayores sobre nutrición, aplicaciones digitales o desinformación) y 'Laboratorios colaborativos' (espacios para la reflexión, generación de conocimiento y diseño de nuevas propuestas sobre retos actuales como las nuevas tecnologías o la salud emocional).

También habrá ciclos estables, con programaciones semestrales o anuales para generar comunidad y amistades sobre temas como voluntariado o actualidad, y proyectos comunitarios en los que las personas mayores "comparten en grupo sus pasiones, intereses o preocupaciones: euskera, improvisación, escritura creativa o este ciclo en torno al cáncer".

A lo largo del pasado año, 2.792 personas participaron en propuestas propias de Sasoiko o desarrolladas en colaboración con otras entidades. En concreto, en las 46 directamente realizadas en BBK Sasoiko Zentroa se registraron 751 participantes (66% mujeres y 34% hombres).

De estas iniciativas, han surgido la guía práctica 'Claves para la ciberseguridad', con videotestimonios y consejos creados por las propias personas participantes, o los boletines SexuLab, que reivindican que "somos sexualidad durante toda la vida y que, con los años, esta no desaparece sino que, simplemente, cambia".