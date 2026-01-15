El juzgado paraliza cautelarmente la modificación de turnos de los amarradores del Puerto de Bilbao

Archivo - Vista del Puerto de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La modificación de los turnos de trabajo "impuesta" a los amarradores del Puerto de Bilbao ha sido "paralizada" por el juzgado, al estimar las medidas cautelares que se habían solicitado para que los cambios en las condiciones de trabajo no se pudieran aplicar mientras el procedimiento judicial esté en curso, según ha informado LAB.

El sindicato, que interpuso una demanda para impugnar colectivamente la "modificación sustancial" de las condiciones de trabajo de los amarradores comunicada por la empresa de forma "unilateral", ha anunciado este jueves que el juzgado "no solo acepta las medidas cautelares solicitadas, sino que además deja claro en su resolución que no existen causas que justifiquen dicha modificación".

Así, ha indicado que "las circunstancias alegadas por la empresa como justificativas de la modificación impugnada, no obedecen a ninguna causa o circunstancia que incida en su competitividad, su productividad o su organización del trabajo, sino a una mera conveniencia empresarial".

"En consecuencia, la modificación queda paralizada y no podrá aplicarse hasta la celebración del juicio, quedando sin efectos de manera inmediata y dando plenamente la razón a la parte trabajadora", ha subrayado LAB.

El sindicato ha instado a la empresa a que retire la modificación planteada, tras la resolución judicial "clara y rotunda: no se ha probado adecuadamente que el sistema de organización del trabajo actual sea la causa de los índices de absentismo, que, si se han visto incrementados, será por otras razones distintas y no por un sistema de organización del trabajo que lleva veinte años vigente".

El sindicato ha advertido de que los amarradores del Puerto de Bilbao, que han realizado por el momento seis jornadas de huelga, continuarán defendiendo sus derechos laborales y no consentirán que "se utilice la excusa del absentismo para condicionar el sistema de organización actual en beneficio propio".

"La presión ejercida por la plantilla, unida al contenido inequívoco de la resolución judicial, condiciona de manera determinante cualquier proceso de negociación. No es posible negociar desde la amenaza ni desde la imposición", ha concluido.