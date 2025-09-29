Kortakarena advierte que el "salto" en autogobierno "solo puede darse de la mano de EH Bildu y requiere mucho trabajo"

BILBAO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Nerea Kortajarena, ha advertido de que el "salto" en el nuevo estatus "solo puede darse de la mano de Euskal Herria Bildu" y requiere "mucho trabajo". Asimismo, ha reiterado que ese nuevo estatus tiene que tener un reconocimiento como nación y del derecho a decidir, así como "un fondo de poder mucho más amplio" y "una relación de igual a igual" con el Estado.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Kortajarena ha celebrado que el presidente del PNV, Aitor Esteban, hiciera referencia, en el Alderdi Eguna celebrado este domingo, a un "salto cualitativo" en esta materia. "Nosotras estamos también ahí y a partir de ahí lo que toca en este momento es mucho trabajo y poco ruido", ha señalado.

Asimismo, ha remarcado que "ese salto sólo se puede darse la mano de Euskal Herria Bildu, y eso requiere mucho trabajo". La parlamentaria abertzale ha reiterado que, para su formación, "ese nuevo estatus tiene que tener un reconocimiento a lo que somos, que es una nación, recoger también el derecho a decidir, y tener un fondo de poder mucho más amplio del que tenemos ahora para poder abordar los retos que tenemos por delante".

También, ha añadido, debería "marcar otro tipo de relación con el Estado, una relación de igual a igual", porque la situación actual es la de "un estatus absolutamente erosionado, limitado, constantemente".

Nerea Kortajarena ha reiterado que en este momento "está abierta una ventana de oportunidad" en el Estado pero no se sabe "cuánto puede durar", por lo que "es importante que esos trabajos se realicen con la intensidad y con esa referencia temporal".

En esta línea ha dicho compartir que "puede ser cada vez más real la posibilidad de que llegue un gobierno de la mano de la ultraderecha" y llegar "tiempos oscuros", como señaló recientemente el lehendakari Imanol Pradales, que "pueden poner en cuestión nuestros derechos y también nuestra propia identidad nacional". Por ello, "es ahora el momento en el que tenemos que aprovechar para que esa ventana de oportunidad pueda dar su fruto", ha apelado.

