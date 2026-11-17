Archivo - Kutxa Fundazioa Kluba celebra diez años de creación, música y comunidad con una programación especial - KUTXA FUNDAZIOA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sala Kutxa Fundazioa Kluba de San Sebastián celebrará en diciembre su décimo aniversario con una programación especial que reunirá durante tres días a artistas que han marcado la historia del espacio y a nuevas voces de la creación contemporánea.

La cita tendrá lugar en el citado espacio, ubicado en Tabakalera, del 17 al 19 de diciembre, y acogerá espectáculos de danza, conciertos y dj sets que reflejan la diversidad, la innovación y el espíritu de experimentación que han caracterizado al proyecto desde su nacimiento.

En un comunicado Kutxa Fundazioa ha destacado que Kluba se ha consolidado como "un espacio de referencia para la cultura contemporánea en Gipuzkoa, apoyando la creación emergente y ofreciendo un lugar de encuentro entre artistas y público".

Las mismas fuentes han señalado que "la programación diseñada para este aniversario propone un recorrido entre memoria y futuro, reuniendo disciplinas, generaciones y sensibilidades que representan la identidad del espacio". La conmemoración de este aniversario arrancará el 17 de diciembre con la propuesta de danza contemporánea, performance y audiovisuales de Node, que también celebra este año una década de trayectoria.

Bajo el título '10 urte!', la compañía presentará una creación concebida específicamente para esta ocasión, en la que diferentes intérpretes que han formado parte de la historia del proyecto revisitarán momentos significativos de su recorrido artístico. La propuesta combinará actuaciones en directo y material audiovisual.

El 18 de diciembre, Kutxa Fundazioa Kluba reunirá en una misma velada a Sara Zozaya, Amorante y Gartxot, tres artistas que ya son históricos de Kluba, habiendo actuado en diversas ocasiones durante estos 10 años con diferentes trabajos dentro de su carrera. La celebración culminará el 19 de diciembre con una jornada dedicada al presente y al futuro de la música vasca de la mano de Josune Arakistain, conocida artísticamente como Süne.

La noche concluirá con una sesión de baile protagonizada por LaMia Mari y Manci, dos nombres habituales de la escena alternativa guipuzcoana que vienen de la mano de Dantz, que también nació hace 10 años, durante los cuales ha estado muy vinculado a Kluba.