Kutxa Fundazioa dedica una retrospectiva al fotógrafo dominicano afincado en México Alejandro Cartagena

Imagen de la exposición 'Alejandro Cartagena: Ground Rules' - KUTXA FUNDAZIOA

SAN SEBASTIÁN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Kutxa Fundazioa dedica una exposición retrospectiva en su sala Artegunea de San Sebastián al fotógrafo Alejandro Cartagena (Santo Domingo, República Dominicana, 1977), afincado en Monterrey, México, desde los trece años. La muestra, 'Alejandro Cartagena: Ground Rules', podrá visitarse desde este viernes hasta el 17 de enero.

Esta exposición, coorganizada por Fundación Mapfre y San Francisco Museum of Modern Art con la colaboración de Kutxa Fundazioa y comisariada por la conservadora Shana Lopes, recorre más de dos décadas de la trayectoria de Cartagena, que se ha dedicado a cuestionar, mediante la fotografía, los sistemas visibles e invisibles que estructuran la experiencia humana contemporánea.

La muestra reúne proyectos como 'Suburbia Mexicana', 'Carpoolers' o la trilogía dedicada a la frontera entre Estados Unidos y México, entre otros, poniendo de manifiesto "la capacidad del artista para visibilizar fenómenos sociales y medioambientales de carácter urgentes", según destacan los organizadores.

Cartagena utiliza la fotografía como herramienta para cuestionar narrativas y abrir nuevas vías de reflexión en torno a la identidad, la memoria y la transformación del paisaje.

Como es habitual, se ha editado un catálogo de la muestra, editado por Aperture, que incluye 175 ilustraciones, así como la aportación fundamental de la comisaria junto a los ensayos de Jaime Acosta Gonzalez, Clément Chéroux, Kate Palmer Albers, Ximena Peredo, Ariadna Ramonetti Liceaga y Tatiana Reinoza, dedicados a distintos aspectos clave de la fotografía del artista.

Además, la muestra se complementa con visitas comentadas todos los domingos (17.30 horas en euskara y 18.30 horas en castellano) y un taller en familia. Asimismo, bajo el título 'Azalak memoria du [La piel tiene memoria]' la artista Elisabeth Dominguez ofrecerá el sábado 9 de enero un taller en familia.